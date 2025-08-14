桃園副市長蘇俊賓力促中央修法 打擊改裝車噪音

桃園市副市長蘇俊賓在離開政壇7年後接受市長張善政邀請進入市府，蘇俊賓以自己是在政壇上「已經死過一次的人」，回來就是要做出一些成績。《桃園電子報》專訪蘇俊賓，他分享自己出席行政院會與行政院長進行多次政策對話，力促中央、地方合作的過程。

《桃園電子報》專訪桃園市副市長蘇俊賓。圖：陳儒賢攝

蘇俊賓與另位副市長王明鉅輪流代表桃園市出席行政院會，蘇俊賓在院會中多次提案，獲得中央採納修法，蘇俊賓表示，他出席行政院會有嘗試改變政治文化的想法，做一些自己想推的方向，他擔任過新聞局長，在現在行政院會裡算是資深的，不過以前在以發言人的角色參加行政院會，只負責記錄部會、市長所講的意見，會後轉述，當時自己就有很多想法，但礙於職位不能表達。

桃園市副市長蘇俊賓出席行政院會。圖：資料照

蘇俊賓表示，現在代表桃園市出席行政院會，會議時間加上來回車程就要耗掉半天，如果只是乾耗時間他覺得划不來，應該讓有更積極的做法，所以後來就有系統的把桃園需要關注的事在院會提出，包含前行政院長陳建仁和現任院長卓榮泰會後都特別跟他講，他所提的內容都沒有特別政黨的色彩，而且也滿有參考價值，所以都會看到行政院後續一些積極作為，這是他期待的朝野政治文化，中央、地方如何合作，讓地方更好的思維，多數的部會首長都接收到這訊息了，所以桃園提出來的很多意見大都會被採納。

桃園市副市長蘇俊賓贈送前行政院長陳建仁插畫。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓說，記得陳建仁最後一次主持院會時，他送陳建仁一張自己畫的陳建仁水彩畫卡，當時就有人說，同黨的人對院長都沒那麼好，在野黨副市長還送院長畫。對此，蘇俊賓說，他是真心感謝陳建仁對在野黨提的東西都認真看待，藉由這感謝的過程，希望台灣大家比較期待的政治文化被看見，他的動機是這樣，後來陳建仁回贈蘇俊賓一個陶瓷的蘋果，他現在還留在辦公室裡，這對他來說是朝野合作的蘋果。

蘇俊賓說，在民主制度下朝野競爭是難免，但政黨不會只有競爭，其實還是有合作，有競爭、有合作，國家才會進步，今天大家放大了競爭，社會才會這麼對立，未來競爭還會持續存在，但也該合作，台灣才會有機會。

前行政院長陳建仁贈送桃園市副市長蘇俊賓陶瓷蘋果。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

在行政院裡，桃園推動的政策太多，蘇俊賓說，他特別要提的是改裝車噪音，這不僅桃園，相信其他縣市也很有感，他為什麼那麼在意改裝車？因為改裝車的傷害成本和代價太不成比例，1個人他花1萬2千塊改1個排氣管，然後在某個晚上凌晨花20分鐘上路釋放壓力，一條馬路上這輛車開過去，結果卻造成對沿路1萬個人的影響，大家可以想像嗎？1萬2千塊的改裝車、1個人的20分鐘，傷害了1萬戶以上的睡眠，是如此的不成比例。

桃園強力打擊改裝車噪音。圖：資料照

蘇俊賓表示，他調閱過1999的陳情數據，發現噪音陳情中改裝車比例極高，而且大部分在深夜時間，他去聽民眾陳情的錄音檔，也每個禮拜看報表，有些內容聽了會難過，他記得有一位民眾說，「我媽媽這個月第3次出院，真的很需要安靜，可是媽媽已經連續兩個晚上凌晨被改裝車吵醒。」僅因一台車，這樣受害的民眾可能多達上百人。而過去的罰則是行為罰，1台改裝車放在眼前，但執法人員沒有現場抓到他騎那台車，或即使他在路上被發現，車主被通知回監理站驗車，車主在驗車前把排氣管改回來，驗車後又改裝，如此警力專案勤務從1千人次增加到2千人次都不會夠，查不勝查，沒辦法徹底解決，這10幾20年來都是如此，為了破解這環節，所以《噪音管制法》和《道路交通管理處罰條例》要修，監理的法規也要並進。那時桃園向中央提議後，在陳建仁指示下交通部次長來桃園拜訪，聽取桃園的建議修法方向。

蘇俊賓說，桃園自己先努力，在路上的稽查，引進科技執法用儀器進行聲音辨識，定條例提高罰則，再把機車公會引進來，遏止改裝源頭。這2年多來逐步優化，現在每年陳情比例以每年20%在下降，他曾詢問稽查機關訂的績效標準，得知是以罰單數時，他認為不對，罰單是過程指標，有可能罰單開很多但噪音一樣嚴重，所以績效指標應該是陳情變少，好發路段平均分貝數有沒有降低。現在陳情數已見下降，路段噪音晚上10點後到隔天清晨6時，下降10多分貝，有明顯效果。

還有《消防法》的修訂也一樣，蘇俊賓表示，以前只要在網路上搜尋「桃園、倉儲」後面就自動跳出火災，那時就在想為什麼？後來發現桃園倉儲真的很多，倉儲所儲存的東西是沒有管理的，工廠儲存的在《工廠輔導法》修法後已納管，可是倉儲沒有，工廠有時也會將危險物品存放於倉儲，因此加強對危險物品的管理才是關鍵所在。況且倉儲裡面東西是混合存放，不是儲存單一物品，一旦發生火災危險性往往很高，因為缺乏資料。

蘇俊賓說，在中央爭取修法的過程，真是一部辛酸血淚史，他在行政院發言7次，最後院長請政務委員來協調，政務委員找相關部會開會時還通知他，「蘇副市長你要不要也來一下？」他不僅開院會，還要參加行政院內部的協調會，給一些建議。後來《消防法》、《工廠輔導法》都修了，但還沒到100%桃園想要的效果，桃園的自治條例又比中央更早一點，有人問桃園已經有自治條例了，為什麼要中央修法？那是因為危險物品是會流動的，管理危險物品就像有毒物品一樣，它的輸入、製作、儲存、運輸、再利用、廢棄，各不同階段裡，主管機關要知道它在哪裡？量有多少？才能有效管理，桃園最常遇到的情況是，某個倉儲發生火災，要找負責人來了解有無符合相關規定申報，資料調出，看到公司在台北，工廠在雲林，只有倉儲在桃園，這樣當然3地都要查，最好的方式就是中央修法統一規範，而不是三地縣市政府訂自治條例來做。

蘇俊賓表示，桃園倉儲火災發生率去年一整年較前年降低了57%，但市府還是不敢掉以輕心，後面再把倉儲的規模放進來，除了發生次數外，倉儲的大小、造成空污的影響這些指標都會納進來，過去為什麼無法落實，因為都只由消防機關主責，消防當然會認真，但消防主要是救災，防災的責任雖然也有，但效果最好可能是環保局、經發局、勞動局，這些局處是每天跟工廠互動，桃園把這些局處整合，在自治條例中是由環保局主政，消防局一定會全力配合，但多了很多局處來執行，如勞動局在勞安檢查時也會幫忙看，更不要說發生火災後也是有勞安問題，桃園整合這4個局處來聯合稽查，感覺效果還不錯。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園副市長蘇俊賓力促中央修法 打擊改裝車噪音