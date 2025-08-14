台中地院驚見中國大陸籍律師！檢方正式分案…追查有無違反律師法
台中地院昨審理1起台商、大陸公司民事糾紛案，卻傳出1名疑中國大陸籍的劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引起對造台籍蔡姓律師當庭抗議，法官昨並未裁准劉擔任訴訟代理人，但因中國大陸籍律師並無在台執業的法源依據，台中地院仍在了解中，台中地檢將分案追查其涉犯律師法刑責。
台籍蔡姓律師昨在社群Treads上發文揭露，表示「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止。」
蔡指出，律師法規定，在台灣執行律師業務必須具備台灣律師資格；外國律師須經許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟。中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐已屬違法執業。
蔡說，對造奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國律師來台灣開庭。他認為，這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權，若開先例讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。
據了解，本案為台商、大陸公司間民事訴訟，先前有經過多次調解昨才進入審理，蔡律師見中國籍劉姓律師主張自己是員工、要擔任訴訟代理人當庭反對，並請法院裁定不准劉擔任代理人。
法官考量後，先行裁示劉不准當訴訟代理人，改當送達代收人，以利後續文書送達。
對此，台中地院仍在了解中；台中地檢署接獲相關訊息，今天將正式分案，將朝律師法第115條第1項外國律師非經法務部許可，不得執行職務追查其刑責。
