總統府憲兵變共諜！賣公務機密給中國大陸 4人上訴僅1人減1月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營賴重宇等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄184萬元，4人認罪。台北地方法院依貪汙治罪條例、國家安全法分別判刑5年10月至7年不等徒刑，褫奪公權6年。案經上訴，台灣高等法院今改判黎育爾6年7月徒刑，其餘上訴駁回。

換句話說，賴重宇仍被判刑7年，陳文豪判6年5月、林裕凱判5年10月，4人犯罪所得均沒收。

國防部去年接獲官兵檢舉，指有同袍用手機翻拍公務機密賣給中共，基隆憲兵隊、國家安全維護工作站分析金流，查出賴重宇等4人涉賣軍中機密。

起訴指出，賴重宇、陳文豪涉從2021年底至2022年初，陸續透過通緝中的黃姓民間人士引介，被中共情工人員吸收，從2022年4月起，由陳文豪用手機翻拍單位上公務應秘密文書，轉傳給賴，賴再轉給黃或中共情工人員。前年3、4月間起至同年8月間，陳文豪用化名探詢其他同袍有無意願提供軍中資料賺取報酬後，將現役軍人聯繫方式轉給賴，賴再傳給黃或中共人員。所幸其他現役軍人拒絕而未遂。

陳退伍後，探詢有無同袍願提供情報，被接觸者多拒絕。檢方去年8月搜索約談，查出賴引介學弟黎育爾加入，黎退伍後將工作轉給學弟林裕凱，以相同手法拍攝、傳送軍事文件，收受賄賂。

檢方調查，賴重宇收賄46萬元、陳文豪收賄45萬元、黎育爾收賄66萬元、林裕凱收賄26萬元。4人羈押禁見，坦承因缺錢花用，翻拍機敏文件牟利。

北院認為，賴重宇等人受國軍栽培，職司戍衛總統府內勤務及情報機構，均屬極具機敏及重要單位，卻違背職務收賄，竊密內容是國家不對外公開資料，危害國家安全，賴重宇被判刑7年，黎育爾6年8月、陳文豪判6年5月、林裕凱判5年10月，犯罪所得均沒收。

案經上訴，高院審理後撤銷賴育爾事實部分，改判6年7月徒刑，其餘上訴駁回。

曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員。資料照片。記者黃義書／攝影
曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員。資料照片。記者黃義書／攝影

