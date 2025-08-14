人在獄中！強吻鍾沛君 朱學恒賠35萬確定

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

朱學恒。圖／聯合報系資料照片

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處十一月徒刑定讞，在監服刑中；民事部分，鍾沛君求償五百萬元，一審判朱學恒應賠償卅五萬元，朱不服提上訴，爭執賠償金額應該僅十萬元，台灣高等法院昨駁回上訴，全案確定。

朱學恒二○二二年七月廿日邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也邀請立委陳菁徽與宴，朱表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約八月六日三人共餐、飲酒。

當晚九時廿五分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒二度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女嘴唇，強制猥褻得逞。

一審判處朱學恒有期徒刑一年二月，朱提上訴，二審合議庭安排調解，朱希望賠償鍾沛君一五○萬元外加道歉，後來加碼為二百萬元；朱表示已深受煎熬，對鍾女也感到愧疚，願意當庭認罪，求能獲得緩刑宣判，但鍾女不為所動。

鍾沛君反批朱學恒「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」，合議庭撤銷改判朱十一月徒刑，朱放棄上訴全案定讞，今年一月廿四日發監執行。

鍾沛君在檢察官起訴朱學恒後，向朱求償五百萬元，承諾獲判賠金錢全數做公益用途，法院分案採行不公開審理制，一審判朱學恒應賠償卅五萬元，朱不服提上訴，認為賠償金額應該僅十萬元。

高院審理，認為朱學恒違反鍾沛君意願強吻，侵害鍾女貞操權及性自主權情節重大，審酌雙方具相當社會經濟地位，原為朋友關係，及受害狀況等一切情狀，認為一審判決適當，昨駁回上訴，全案確定。

猥褻 朱學恒 鍾沛君 陳菁徽 台灣高等法院

