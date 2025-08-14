快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

網軍抹黑吳秉叡案 蔣根煌之子判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋被控2023年立委選舉期間，委託「網軍」在社群平台上發文抹黑對手民進黨立委吳秉叡「性侵女實習生」，被依違反選罷法等罪起訴；台北地方法院審理，認罪證不足，昨判決蔣無罪。

同案起訴蔣欣璋、蔣的競總辦公室總幹事鄧裕融及「網軍」蕭智鈞、洪湛閎；蔣、鄧、洪不認罪，蕭認罪請求輕判，鄧裕融、洪湛閎昨也判無罪，蕭判刑6月，褫奪公權1年，犯罪所得45萬元沒收。可上訴。

法院審理時，蔣欣璋說，他透過朋友介紹認識洪、蕭做網路正向行銷，目標是增加年輕族群粉絲量，讓他的民調有起色，不法蒐集帳號及網路言論的事他不知情。

鄧裕融稱未授意蕭、洪做誹謗他人的事；洪湛閔稱，他和蔣欣璋陣營不是僱傭關係而是委託關係，他受蔣委託進行輿情分析，不清楚蕭攻擊吳秉叡的內容。

判決書指出，蕭智鈞傳播不實言論損害吳秉叡名譽，誤導選民，破壞選舉公平性，他坦承犯行，依法量刑；蕭供述未向共犯表示要將「影射立委」等有關對話發表成文章，是他自己決定發文，所以蔣、鄧、洪無罪。

2023年12月總統、立委選戰期間，社群平台Dcard上出現一篇「立委老闆，是時候面對我了吧？」的文章，發文者稱是剛畢業的社會新鮮人，文中控訴自己遭到老闆性侵，還留下「新北某地稱王立委」、「當過律師」等關鍵字，吳秉叡認為遭到惡意抹黑，委由律師提告。

檢察官指控，蔣欣璋透過友人結識蕭、洪，雙方約定報酬由蔣提供250萬元，請兩人在網路帶風向、散播不實言論攻擊吳秉叡。

