離家出走10年…新竹男愛穿女內褲、高跟鞋 妻休夫法官判准

新竹陳女控訴，她與丈夫張男結婚後對方性格丕變，經常私自穿著女性內衣褲、高跟鞋，且自2014年離家，一走就是10年，因而訴請離婚。新竹地院審理時發現，張男將離婚作為談判籌碼，要求金錢補償才肯離，最後判准陳女休夫。

判決書指出，陳女與張男婚後未有子女，結婚僅2年便因個性與生活習慣嚴重不合分居，雙方長達10多年形同陌路。陳女控訴，她與張男2012年5月登記結婚，但婚後張男性格丕變，常私自穿著女性內衣褲、高跟鞋。

陳女更指出，張男自2014年離家失聯，至今多年未與她聯繫，也未有任何積極修復感情的行動，毫無溝通與維繫婚姻意願，因而訴請離婚。證人也稱，曾多次到陳女家中，但從未見過張男，顯示雙方已長期分居，無繼續共同生活的可能。

張男到庭答辯說，因妻子做得太過份，他沒辦法接受才離開。法官調查，夫妻先前已持續長期分居，雙方個性及觀念等均不合，到庭後彼此間仍有嫌隙，雙方均無任何積極修復夫妻感情作為，任憑夫妻感情日漸趨於淡漠。

法官還發現，張男將離婚作為談判籌碼，僅片面要求金錢補償，欠缺重建共同生活之意願。依一般生活經驗，雙方感情基礎早已崩解，若強行維持婚姻，只會徒增矛盾與歲月虛耗，最終判准兩人離婚。