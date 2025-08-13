快訊

不滿滷味攤闆娘態度差 桃園醉漢抄鐵鎚尋仇敲後腦判3年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園林姓男子2022年12月間某日凌晨，在家喝酒後，想起剛去買下酒菜時，滷味攤老闆娘對他的態度很差，竟然帶著鐵鎚返回攤位尋仇，將忙著收攤的7旬闆娘打個頭破血流，桃園地院今依重傷害未遂罪判3年徒刑，仍可上訴。

犯罪事實指出，62歲男子林志明2022年12月19日凌晨4時38分，騎著腳踏車前往桃園市桃園區中正路上的滷味攤，拿起隨身攜帶的鐵鎚，不由分說就朝正在收攤、打烊的7旬闆娘揮砍，造成闆娘頭部破裂、血流滿面倒地，幸有路人協助報警、將闆娘送醫，救治後才未達重傷程度。

林男行凶後隨即騎著腳踏車逃回租屋處，桃園警方據報調閱沿路監視器，發現他逃逸路線，幾經比對，確認是有竊盜前科的林男，案發後14小時將他逮捕歸案。

法官審酌，林男僅因一點小事，竟然拿鐵鎚猛力敲擊被害闆娘後腦，造成她的身心痛苦和恐懼，行為相當惡劣。考量他已坦承犯案，並在法庭上與闆娘約定賠償新台幣30萬元達成和解，但至目前為止，他只履行給付3萬元。法院考量他的教育程度、工作、家庭經濟狀況等各因素，判處徒刑3年以示警惕與懲罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園62歲林姓男子2022年12月19日凌晨買下酒菜，不爽滷味攤闆娘說話態度不佳，竟拿鐵鎚回攤位將闆娘的頭打破，桃園地院一審今宣判，將林男判3年。記者陳恩惠／翻攝
滷味 桃園地院

