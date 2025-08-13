開一次庭就辯論終結！基隆罷免綠議員涉偽造文書案 8被告全認罪

基隆市國民黨陣營推動連署罷免民進黨2名市議員，涉嫌偽造文書、違反個資法案，基隆地院合議庭受命法官首次召開準備程序庭，就因8名被告都認罪，當庭改進行簡式審判程序並辯論終結。基隆地院今天表示，全案將在9月30日上午11時宣判。

基隆地檢署大動作偵辦民進黨議員鄭文婷、張之豪罷免提議書涉嫌違法，7月11日偵查終結，起訴7名被告。另有8名被告獲緩起訴處分，分應支付公庫5萬元至18萬元不等金額。

被起訴的7人中，基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、國民黨基隆市仁愛區兼安樂區前主任張金發、罷鄭領銜人紀文荃和罷張領銜人游正義，分涉刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪、公職人員選舉罷免法 利用他人個人資料偽造提議罪。時任基隆市中正區戶政事務所主任江鑒育和林姓課員，涉犯個資法非公務機關非法利用個人資料罪。