聽新聞
0:00 / 0:00
開一次庭就辯論終結！基隆罷免綠議員涉偽造文書案 8被告全認罪
基隆市國民黨陣營推動連署罷免民進黨2名市議員，涉嫌偽造文書、違反個資法案，基隆地院合議庭受命法官首次召開準備程序庭，就因8名被告都認罪，當庭改進行簡式審判程序並辯論終結。基隆地院今天表示，全案將在9月30日上午11時宣判。
基隆地檢署大動作偵辦民進黨議員鄭文婷、張之豪罷免提議書涉嫌違法，7月11日偵查終結，起訴7名被告。另有8名被告獲緩起訴處分，分應支付公庫5萬元至18萬元不等金額。
被起訴的7人中，基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、國民黨基隆市仁愛區兼安樂區前主任張金發、罷鄭領銜人紀文荃和罷張領銜人游正義，分涉刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪、公職人員選舉罷免法 利用他人個人資料偽造提議罪。時任基隆市中正區戶政事務所主任江鑒育和林姓課員，涉犯個資法非公務機關非法利用個人資料罪。
基隆地院昨天首度開庭，進行準備程序。因為所有被告都就被訴事實做有罪陳述，審判長在聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人意見後，裁定進行簡式審判程序，由法官1人獨任，接續開庭審理並辯論終結，將在9月30日宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言