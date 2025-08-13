快訊

巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中巨業客運施姓司機去年9月輾斃東海大學林姓女大生涉嫌過失致死，台中地院今下午開庭，因被害家屬主張施撞人又來回輾行為構成殺人法官詢問施撞人為何移車，施一再稱「只看到輪下1隻手想閃過」，法官語重心長說「你沒看到她頭就移車，這就是家屬無法接受的原因啊。」

法官陳怡珊詢問施男，撞人後下車查看，又上車往前開的用意為何？施說他看到輪下有1隻手，想要閃過不要壓到她，陳再問，你知道當時車底下人的位置嗎？施表示，只看到輪胎後方有1隻手，但沒有看到頭。

陳繼續問，你如果要閃過她，但都不知道頭或其他身體位置，怎麼知道車輛要往前還是往後？施維持同樣說法，表示當時天色暗，他往後會壓到手。

陳怡珊大嘆了一口氣，語重心長說「這就是家屬不能接受的原因啊」，你都沒看到車底下被害人頭部，就直接移動車身。

林女家屬告訴代理人、律師劉建志也請求法院傳喚解剖法醫到庭作證，要證明林女遭第一次撞擊後仍有呼吸心跳是存活的，並認為檢察官偵查時，可能受法醫稱「死亡的點是平移的」這句話影響而未認定施有殺人嫌疑。

公訴檢察官蕭佩珊並請法院審酌，施男過去任巨業司機時，就同樣因左轉不慎撞及另1人致死，可見他在前案未記取教訓，過失行為嚴重，建請法院從重量刑。

法官最後詢問兩造意見，因均有談調解意願，將另安排庭期調解。

東海林姓女大生的母親（左2）淚訴，女兒魂斷車輪下，整個臉被輾到歪七扭八。記者曾健祐／攝影
東海林姓女大生的母親（左2）淚訴，女兒魂斷車輪下，整個臉被輾到歪七扭八。記者曾健祐／攝影
巨業客運施姓司機去年駕駛途中輾斃東海林姓女大生，被依過失致死罪嫌起訴。記者曾健祐／攝影
巨業客運施姓司機去年駕駛途中輾斃東海林姓女大生，被依過失致死罪嫌起訴。記者曾健祐／攝影

法官 殺人 檢察官

