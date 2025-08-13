聽新聞
巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受
台中巨業客運施姓司機去年9月輾斃東海大學林姓女大生涉嫌過失致死，台中地院今下午開庭，因被害家屬主張施撞人又來回輾行為構成殺人，法官詢問施撞人為何移車，施一再稱「只看到輪下1隻手想閃過」，法官語重心長說「你沒看到她頭就移車，這就是家屬無法接受的原因啊。」
法官陳怡珊詢問施男，撞人後下車查看，又上車往前開的用意為何？施說他看到輪下有1隻手，想要閃過不要壓到她，陳再問，你知道當時車底下人的位置嗎？施表示，只看到輪胎後方有1隻手，但沒有看到頭。
陳繼續問，你如果要閃過她，但都不知道頭或其他身體位置，怎麼知道車輛要往前還是往後？施維持同樣說法，表示當時天色暗，他往後會壓到手。
陳怡珊大嘆了一口氣，語重心長說「這就是家屬不能接受的原因啊」，你都沒看到車底下被害人頭部，就直接移動車身。
林女家屬告訴代理人、律師劉建志也請求法院傳喚解剖法醫到庭作證，要證明林女遭第一次撞擊後仍有呼吸心跳是存活的，並認為檢察官偵查時，可能受法醫稱「死亡的點是平移的」這句話影響而未認定施有殺人嫌疑。
公訴檢察官蕭佩珊並請法院審酌，施男過去任巨業司機時，就同樣因左轉不慎撞及另1人致死，可見他在前案未記取教訓，過失行為嚴重，建請法院從重量刑。
法官最後詢問兩造意見，因均有談調解意願，將另安排庭期調解。
