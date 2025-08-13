吳子嘉控採購疫苗貪1億美金 陳時中作證批律師：根本在污衊我

美麗島電子報董事長吳子嘉指控行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中利用採購新冠疫苗貪汙1億元美金，依加重誹謗罪起訴。台北地方法院今開庭傳喚陳作證，陳怒批律師詰問隱射他與廠商私下來往「根本在污衊我」。

陳時中也對吳子嘉提告求償1000萬元，一審吳子嘉判賠300萬元，二審吳判賠200萬元，官司還未確定。

今天庭審，吳子嘉的律師提示陳時中在高等法院的證詞，問陳是否記得曾說過參與疫苗採購的有東洋生技、香港雅各臣、信東生技公司，而其中雅各臣、信東生技為1組？陳表示因時間很久「不記得了」，主要與他接觸的是雅各臣。

律師追問當時陳時中有提到雅各臣、信東提出的疫苗數量、價格都很大「為何說法和現在不同？」、「為何你有信東的訊息？」

陳時中回稱，公務系統所謂的接觸指的是正式的公文，或許信東有來拜會，但沒有正式公務接觸，就不會被作為最後決定的依據「不要把正式、非正式的混為一談」。

陳時中還質問律師到底想證明什麼「如要證明我和信東私下往來，就是在污衊我」、「你把證據拿出來，不要轉來轉去」，批律師「不能拿聽到一點什麼東西就造謠影射我」。

吳子嘉2022年8、9月間在YOUTUBE節目「董事長開講」節目及2023年5月20日在電視台直播節目中，指蘇貞昌、陳時中欲透過BNT疫苗採購案從中貪汙1億美元，蘇、陳認為與事實不符，對吳提告。