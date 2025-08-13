疑賭博被查不滿向監所人員揮拳 北所收容人狠嗆：出去社會再喬啦

快訊

中央社／ 新北13日電

一名男子在台北看守所收容期間疑似賭博，因不滿被調查，向彭姓監所人員揮拳。示意圖／ingimage
賴姓男子在台北看守所收容期間疑從事賭博行為，因不滿被調查，恫嚇彭姓監所人員，並擊破舍房瞻視孔，向彭男揮拳。新北地檢署近日依妨害公務罪嫌起訴賴男。

根據起訴書，賴男為法務部矯正署台北看守所的收容人，今年5月17日晚間在該所舍房，因疑從事賭博行為，遭要求交出賭資、賭具，並出房接受調查而心生不滿。

依據起訴書，賴男向彭姓監所人員恫嚇，「出去社會再喬啦」等語，並以手擊破舍房瞻視孔，將手伸出瞻視孔朝彭姓監所人員揮拳，噴灑擊破瞻視孔而流出的血液。

賴男在偵查中坦承有跟彭姓監所人員說，「出去社會再喬啦」，但他否認有妨害公務犯行，辯稱當時監所人員對他噴辣椒水，他要伸手去擋，監所人員就把他的手拉出去，又突然鬆手，導致他的手被破裂壓克力板割傷。

根據舍友陳述書4份，證明賴男經監所人員多次規勸賭博行為仍未改進，與監所人員發生激烈衝突，並將手伸出瞻視孔。檢方勘驗監視器錄影光碟，證明賴男犯罪事實，依刑法妨害公務罪嫌將賴男起訴。

相關新聞

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

台鐵普悠瑪列車7年前出軌釀18人死亡、215人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致...

司機輾斃女大生…巨業僅願賠30萬 母出庭淚崩：女兒臉被壓到歪七扭八

台中巨業客運施姓司機去年9月在台中車站前輾死東海大學林姓女大生，施被依過失致死罪嫌起訴，林女家屬日前透過律師發聲明，指控...

吳子嘉控採購疫苗貪1億美金 陳時中作證批律師：根本在污衊我

美麗島電子報董事長吳子嘉指控行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中利用採購新冠疫苗貪汙1億元美金，依加重誹謗罪起訴。台北...

巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受

台中巨業客運施姓司機去年9月輾斃東海大學林姓女大生涉嫌過失致死，台中地院今下午開庭，因被害家屬主張施撞人又來回輾行為構成...

巨業撞死女大生司機3度移車？家屬律師當庭請求變更改論「殺人罪」

台中巨業客運施姓司機去年9月輾斃東海大學林姓女大生，施被依過失致死罪嫌起訴，台中地院今下午開庭，施當庭說「我錯了，坦承過...

