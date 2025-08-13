疑賭博被查不滿向監所人員揮拳 北所收容人狠嗆：出去社會再喬啦

一名男子在台北看守所收容期間疑似賭博，因不滿被調查，向彭姓監所人員揮拳。示意圖／ingimage

賴姓男子在台北看守所收容期間疑從事賭博行為，因不滿被調查，恫嚇彭姓監所人員，並擊破舍房瞻視孔，向彭男揮拳。新北地檢署近日依妨害公務罪嫌起訴賴男。

根據起訴書，賴男為法務部矯正署台北看守所的收容人，今年5月17日晚間在該所舍房，因疑從事賭博行為，遭要求交出賭資、賭具，並出房接受調查而心生不滿。

依據起訴書，賴男向彭姓監所人員恫嚇，「出去社會再喬啦」等語，並以手擊破舍房瞻視孔，將手伸出瞻視孔朝彭姓監所人員揮拳，噴灑擊破瞻視孔而流出的血液。

賴男在偵查中坦承有跟彭姓監所人員說，「出去社會再喬啦」，但他否認有妨害公務犯行，辯稱當時監所人員對他噴辣椒水，他要伸手去擋，監所人員就把他的手拉出去，又突然鬆手，導致他的手被破裂壓克力板割傷。

根據舍友陳述書4份，證明賴男經監所人員多次規勸賭博行為仍未改進，與監所人員發生激烈衝突，並將手伸出瞻視孔。檢方勘驗監視器錄影光碟，證明賴男犯罪事實，依刑法妨害公務罪嫌將賴男起訴。