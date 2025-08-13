聽新聞
巨業撞死女大生司機3度移車？家屬律師當庭請求變更改論「殺人罪」
台中巨業客運施姓司機去年9月輾斃東海大學林姓女大生，施被依過失致死罪嫌起訴，台中地院今下午開庭，施當庭說「我錯了，坦承過失致死」，但被害家屬方無法接受，主張施撞人後又前進、後退3次根本非「過失」，主張法官應變更起訴法條，改依殺人罪論處。
台中地院今下午開庭，受命法官陳怡珊詢問施有何意見，施表示我錯了，坦承過失致死、過失傷害罪，對檢方起訴沒有意見；施的辯護人、律師周仲鼎表示，施全認罪也深感悔悟，一再表達對不起林女家屬，盼可談和解、盡力賠償，且施案發後留在現場接受警方詢問，符合自首減刑要件。
林女家屬告訴代理人、律師劉建志表示，施男第1次撞到人後，下車前有第2次向前行駛，下車查看後又上車第3度向前行駛，最後再第4次倒車，其撞人後續3次前進、後退，都不可能是「過失」導致，認為檢方僅以過失致死罪起訴，對施的行為未充分評價。
劉表示，根據法醫解剖，林女第一次受輾壓後仍有血壓、呼吸，當下還活著，可證明施之後繼續向前、後退，輾過的是個「活生生的人」，主張法院應變更起訴法條，改依「殺人罪」論處，且施歷次都辯稱，撞人後還移車是怕壓到人，可見他知道車底下是活人，輾過行為具殺人不確定故意。
公訴檢察官蕭佩珊表示，依起訴書所載施涉嫌過失致死，尊重劉主張請法院審酌，但檢方偵查中就碾壓過程致死、行車記錄器及法醫鑑定等，都有詳細調查。
律師周仲鼎則回應，施男和林女完全不認識，無殺人動機、故意，施發現撞到人覺得有急救可能，努力避免壓到對方，還聽從現場另名受傷女學生指揮移車，檢察官就施行為詳細偵查、以道具人車模擬，施對林死亡相當悔悟，但不能證明他有殺人故意。
