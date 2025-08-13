快訊

「即刻救援」桃園版！男救子心切持刀傷4人 犯重傷未遂案獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「爸，救我！」桃園羅姓男子2022年10月間某晚接獲兒子求救電話，隻身趕往中壢檳榔攤，上演「即刻救援—桃園版」，談判時起口角，持小刀刺傷邱姓等4男，父子倆逃離，4男經警送醫撿回一命，桃園地院今午依重傷害未遂罪，判應執行2年，緩刑3年期間應賠償4名傷者26至30萬不等金額，可上訴。

起訴指出，現年55歲羅姓男子2022年10月17日晚上8點接到兒子電話，表示他人在桃園市中壢區環西路檳榔攤被包圍，希望爸爸來救他。羅一聽，立刻駕車趕往，抵達後，在檳榔攤內與現場1名身份不明人士起口角，他竟持小刀刺向在場的邱姓、宋姓、簡姓及邱姓等4人腹部。

檢警調查，造成邱姓等人分別受有胸腹部穿刺傷、腹部開放性傷口，腹腔與小腸撕裂、腹部穿刺傷及腹壁穿刺傷等傷害，行兇後，羅男帶著兒子一同搭車離開，待警方接獲報案趕抵，將邱姓等4名傷者送醫急救，所幸皆成功救治，未釀死亡。

合議庭審酌，羅男雖然持刀刺人，但並未造成被害人重傷，依刑法未遂規定，可減輕刑責，此外，法院審理過程中，羅男坦承犯案，並已與被害人達成調解協議，分別賠償每名被害人26萬至30萬元不等金額。

儘管依法已減輕刑責，考量本案仍有「情節輕微、法律處罰卻偏重」情況，法院酌情減輕刑罰規定減刑。法院綜合考量上述情況，包括犯罪手段、案情細節、羅男的個人品行與家庭生活狀況等因素，判處適當之刑並宣告緩刑。

法官另說明，檢察官認為被告可能有殺人意圖，但法院認定他是因為擔心兒子安危才持刀傷人，目的是脫困而非殺人。被害人傷勢不深，若真有殺人意圖，被告應會攻擊胸、頸、頭等要害。因此，法院認為檢方的指控不完全合理。

桃園羅姓男子救子心切，2022年10月間某晚趕到中壢某檳榔攤上演「即刻救援—桃園版」，衝突間持小刀刺傷4男險出人命，桃園地院今午依重傷害未遂判處羅男應執行2年，緩刑3年期間分別賠償4傷者26至30萬元不等金額，可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園羅姓男子救子心切，2022年10月間某晚趕到中壢某檳榔攤上演「即刻救援—桃園版」，衝突間持小刀刺傷4男險出人命，桃園地院今午依重傷害未遂判處羅男應執行2年，緩刑3年期間分別賠償4傷者26至30萬元不等金額，可上訴。記者陳恩惠／攝影

