司機輾斃女大生…巨業僅願賠30萬 母出庭淚崩：女兒臉被壓到歪七扭八

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中巨業客運施姓司機去年9月在台中車站前輾死東海大學林姓女大生，施被依過失致死罪嫌起訴，林女家屬日前透過律師發聲明，指控巨業只願賠30萬元和解，痛批如同施捨；台中地院今下午開庭，林姓女大生母親當庭淚崩，表示女兒慘死輪下，整個臉被輾的歪七扭八。

林女母親今當庭表示，女兒的臉慘遭公車車輪輾過，臉部已經歪七扭八，痛斥施男撞到人後只看到1隻手，為何還要向前去輾女兒的臉，女兒生前那麼愛漂亮，卻遭此慘劇，而且起訴認定這樣叫做「過失」，她實在完全無法接受，控訴根本是殺人行為。

林母還說，自己開車經驗不多，但連她都知道，開車途中撞到任何東西都應該停下查看，儘管只是小貓、小狗都一樣，施男駕駛16公噸的公車撞到人，竟然還隨意亂移動，以後行人若同樣慘遭公車輾壓，難道都可以說是過失？

檢警調查，施男去年9月22日駕駛巨業305路公車，行經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲東海大學林姓女大生，行人安全引爆社會輿論，檢方依過失致死罪嫌起訴施。

台中市府交通局也一度祭出最嚴格懲罰，收回巨業客運營運最賺錢的台灣大道300號路線營運路權3個月。

全案目前於台中地院一審中，林女家屬日前透過律師劉建志發聲明，表示巨業僅願意賠償30萬元和被害家屬和解，對比該公司案發時，公司高層開記者會在鏡頭前鞠躬作秀，現今卻以形同施捨和被害家屬洽談和解，態度前熱後冷，無疑是第二次傷害，令人不齒。

巨業回應表示，目前進入司法訴訟階段，和解內容是雙方初步討論階段。

巨業客運施姓司機去年駕駛途中輾斃東海林姓女大生，被依過失致死罪嫌起訴。記者曾健祐／攝影
巨業客運施姓司機去年駕駛途中輾斃東海林姓女大生，被依過失致死罪嫌起訴。記者曾健祐／攝影
東海林姓女大生的母親（左2）淚訴，女兒魂斷車輪下，整個臉被輾到歪七扭八。記者曾健祐／攝影
東海林姓女大生的母親（左2）淚訴，女兒魂斷車輪下，整個臉被輾到歪七扭八。記者曾健祐／攝影

公車 東海大學

