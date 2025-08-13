黑吃黑落空只搶到空氣槍 法官「1理由」減刑判1年4月

陳姓男子得知詐騙集團車手蕭姓女子要面交取款，與友人3人合謀「黑吃黑」，今年2月在台北市大同區巷口逆向逼停車輛，高喊「警察，下車」，嚇得蕭女乖乖配合，車內沒現金，卻有一把具殺傷力的空氣長槍，陳男乾脆順手帶走。警方隔天追緝到案。士林地院審酌他是看重槍枝價值，並無犯罪意圖，且主動交出藏匿槍枝，予以減刑，依非法持有非制式空氣槍罪判1年4月。

判決指出，陳男與蕭、廖兩名友人透過管道取得詐騙集團內部情資，得知蕭女將擔任車手面交取款，3人遂商議北上攔截。2月11日下午，他們先在台中租車北上，在新北市等候進一步消息。

當晚6時許，陳男等3人接獲線報尾隨蕭女駕駛的租賃車，行經大同區延平北路4段巷口時，逆向攔停並自稱警察，蕭女因驚慌下車，3人隨即翻找財物，雖未找到現金，但在後車廂發現一把空氣長槍順勢取走，一路南下將槍藏在廖男住處。

警方獲報，隔日持搜索票南下，陳男在現場主動指認槍枝藏匿處，警方當場查扣。士林地檢署偵結，依槍砲及搶奪未遂等罪將3人起訴。

陳男庭審坦承犯行，但辯稱是看中槍的財產價值，並無意將其用於犯罪，法官審理時採信，認為此狀況確實與一般擁槍自重者有異，對社會後續潛在的危險較低，且沒證據顯示他持槍犯罪，認定犯罪情節輕微，符合槍砲條例情節輕微減刑規定。

法官另指出，陳男是以恐嚇手段壓制被害人意志，並非趁人來不及抗拒直接奪取財物，因此將檢方起訴的「結夥三人以上搶奪罪」改認「恐嚇取財罪」，與非法持有非制式空氣槍罪屬想像競合，從一重處斷。