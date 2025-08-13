快訊

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台鐵普悠瑪列車7年前出軌釀18人死亡、215人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致死罪判刑4年6月定讞；民事部分，許姓營造公司負責人因故腰椎骨折，董家大姊董小羚因母親身亡，均向尤振仲、台鐵求償，一審分別判賠242萬餘元、30萬餘元，兩人不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

另外，事故發生時僅6歲、年紀最小的重傷者謝沛帛向尤振仲、台鐵連帶求償6240萬元，一審判賠1949萬餘元，謝和尤振仲、台鐵均未上訴而確定。董家小妹董芯宸一審獲賠4.9萬餘元，雙方也未上訴而確定。

4名被害人提告認為，尤振仲擔任司機員，2018年10月21日駕駛自樹林站發車開往台東的普悠瑪列車，未依規定擅自關閉列車自動防護（ATP）系統，導致告警訊息無法回傳至綜合調度台，又超速進入彎道，導致列車出軌翻覆。

許女因事故腰椎骨折、頸椎損傷、腦震盪等，請求不能工作損失、勞動力減損、精神慰撫金等，要求尤振仲、台鐵連帶賠償468萬元。董芯宸因故右膝挫傷，請求醫藥費、精神慰撫金等共100萬5420元。

董小羚指出，她的母親則因創傷性休克死亡，她有請求殯葬費用，另因事故造成她父母雙亡，全戶有8人罹難，含鄰居共有6人重傷，也請求精神慰撫金，共計2022萬餘元。

謝沛帛為事故中年紀最小的重傷者，頭部外傷併顱內出血、頭皮撕裂傷、開放性顱骨骨折、左手橈骨及尺骨骨折等傷害，終身殘疾達極重度障礙等級，至今仍需持續復健追蹤，請求看護費、勞動力減損、精神慰撫金共6240萬元。

尤振仲未提出任何答辯，台鐵則認為，尤擅自關閉ATP系統且超速，是個人違規行為，台鐵公司已對轄下司機員定期提供教育訓練、技能檢定及在職訓練，也會舉辦例行安全會議說明應遵守的安全事項，並辦理司機員種子訓練等，台鐵並無過失。

宜蘭地方法院一審判尤振仲、台鐵應連帶給付許女242萬3001元、董芯宸4萬9400元、董小羚30萬2230元、謝沛帛1949萬6375元，總金額達2227萬1006元。

許女、董小羚不服判決提上訴，高院認為事故造成許女傷害、董母死亡，與尤振仲、台鐵公司過失有因果關係，審酌後認為一審判定金額沒有違誤，因此駁回兩人上訴。

台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌。圖／聯合報系資料照片
台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌。圖／聯合報系資料照片

