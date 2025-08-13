聽新聞
志願役騎車載女友撞死行人 法官判7月徒刑…「這原因」不給緩刑
志願役軍人洪姓男子去年底騎車載女友，行經北市北投區一處行人穿越道，未減速注意路口，當場撞上正在過馬路的賴姓女子，賴女頭著地，釀腦出血、血腫，緊急送醫4天後不治。士林地院審酌洪男沒盡到注意義務，是肇事主因，且未和死者家屬達成和解，依過失致死罪判有期徒刑7月，不給緩刑。
判決指出，2024年11月15日下午5點多，洪男騎機車載女友行經北投區一處行人穿越道時，原應依速限行駛，並暫停讓行人先行通過，但絲毫沒注意，直接騎車通過，撞上正走在斑馬線上的賴女，賴女頭部撞擊地面，因創傷性硬腦膜下出血，19日宣告不治。
法院審酌，洪男犯後坦承犯行，雖表達調解意願，但始終未與死者父親達成和解，並考量其過失程度、智識水準、現職志願役軍人身分、無需扶養親屬等情狀，日前宣判有期徒刑7月。
關於辯護人請求緩刑，法官認為，洪男雖無前科，但因未達成和解，且為事故主因、致人死亡，所生危害重大，不宜宣告緩刑。
