有性犯罪前科…見女學生落單勾脖拖拉 法官判5月得易科：不宜輕縱

曾犯妨害性自主罪被判刑11年6月的林姓男子，用手勾住晚上補習後，穿越小學校園返家的國中女學生脖子，意圖不軌，還好少女最後逃脫。基隆地方法院審理後，依成年人對少年犯強制罪判林男5月徒刑。可易科罰金。全案可上訴。

基隆市建德國中1名女學生，今年1月2日晚間補習後，穿越建德國小校園，想「抄捷徑」從國小後門返家時，並在靠近後校門的階梯處遇到林男。

判決指出，林男看見黃姓國中女生獨自行走，從後方靠近她，並用手勾住她的脖子，持續拖拉女學生。女學生重心不穩跌坐在地，起身欲逃跑時，林男又勾住她的脖子，但女學生機警逃脫，跑出小學後門後，在鄰近民宅較明亮處打電話向家人求救。

警方接獲報案後，調閱相關監視錄影畫面，並查出林男身分，通知到案說明。林男在警局製作筆錄時承認犯行，依刑法302條「私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由」未遂罪，將林男移送基隆地檢署偵辦。

檢方依監視錄影畫面，看到林男犯案用手勾住女學生的脖子，妨害女學生行動權利，但因並未展現欲剝奪女學生行動自由情形，時間也不長，不符合私行拘禁未遂罪構成要件。檢方認為林男行為，涉犯刑法第304條「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」罪，並向基隆地院聲請簡易判決。

法院審理後指出，林男與被害少女素不相識，強拉被害人令她跟隨離去。參酌林男曾犯妨害性自主案件，判決應執行11年6月徒刑（本案審判時執行中），以經驗法則研判，林男犯本案動機可議，心懷不軌，勢必使被害人之身心重創，不宜輕縱。

法官考量林男在監視器錄下犯罪過程，被害人也指證歷歷，仍先否認犯行，後來在檢察官追問下才坦承，犯後態度不佳。兼衡林男自承高職畢業、從事物流業、家境小康等情狀，依成年人對少年犯強制罪，處有期徒刑5月，如易科罰金以1千元折算1日。