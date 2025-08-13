快訊

亂拿供品…阿婆參拜取走170元飲品 代價罰金2萬元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹范女去年底到土地公廟參拜時，竟趁機將供桌上價值170元的6罐花生牛奶與其他供品裝進塑膠袋帶走，事後還辯稱「拿錯了」，但監視器畫面全程拍下犯行，法官認其推託卸責，依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，並沒收竊得飲品。

判決書指出，去年12月15日下午4時28分許，范女進入新竹縣某土地公廟內，在供桌上張望、翻取供品，隨後將6罐花生牛奶與其他物品放入紅色塑膠袋，離開前四處張望後快速離去。參拜信徒發現放在供桌上的6罐花生牛奶不翼而飛，氣得報警。

范女供稱，她是不小心「拿錯供品」，後又改口是廟內一名歐巴桑說可以拿走，但監視器畫面顯示，犯案過程中現場無其他人，且她並未將自己攜帶的供品放上供桌。

法官審酌，范女辯詞前後矛盾，顯無誤拿或獲准拿取情況，且范女過去已有多次竊盜前科，刑滿後仍不改行為，且犯後否認犯行、態度不佳，雖竊取物品價值僅170元，但行為侵害他人財產權，最終依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，並沒收竊得飲品，若未扣案則追徵價額。

新竹范女去年底到土地公廟參拜時，竟趁機將供桌上的6罐花生牛奶與其他供品裝進塑膠袋帶走，事後還辯稱「拿錯了」。示意圖／報系資料照
新竹范女去年底到土地公廟參拜時,竟趁機將供桌上的6罐花生牛奶與其他供品裝進塑膠袋帶走,事後還辯稱「拿錯了」。示意圖／報系資料照

供品 牛奶 竊盜

相關新聞

助管理健身房卻慘賠1200萬 打鐵健身創辦人控抹黑怒提告

創辦「打鐵健身」健身房的呂男（綽號大軍）在社群平台指控，日前協助健身界網紅許男管理其「300壯士」健身房，不料許男卻隱瞞...

亂拿供品…阿婆參拜取走170元飲品 代價罰金2萬元

新竹范女去年底到土地公廟參拜時，竟趁機將供桌上價值170元的6罐花生牛奶與其他供品裝進塑膠袋帶走，事後還辯稱「拿錯了」，...

朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處11月徒刑定讞，目前人在監服刑中；民事部分，鍾沛君向朱學恒提侵權行為...

普悠瑪出軌翻車 害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

台鐵普悠瑪列車7年前出軌釀18人死亡、215人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致...

志願役騎車載女友撞死行人 法官判7月徒刑…「這原因」不給緩刑

志願役軍人洪姓男子去年底騎車載女友，行經北市北投區一處行人穿越道，未減速注意路口，當場撞上正在過馬路的賴姓女子，賴女頭著...

有性犯罪前科…見女學生落單勾脖拖拉 法官判5月得易科：不宜輕縱

曾犯妨害性自主罪被判刑11年6月的林姓男子，用手勾住晚上補習後，穿越小學校園返家的國中女學生脖子，意圖不軌，還好少女最後...

