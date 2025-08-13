聽新聞
0:00 / 0:00
亂拿供品…阿婆參拜取走170元飲品 代價罰金2萬元
新竹范女去年底到土地公廟參拜時，竟趁機將供桌上價值170元的6罐花生牛奶與其他供品裝進塑膠袋帶走，事後還辯稱「拿錯了」，但監視器畫面全程拍下犯行，法官認其推託卸責，依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，並沒收竊得飲品。
判決書指出，去年12月15日下午4時28分許，范女進入新竹縣某土地公廟內，在供桌上張望、翻取供品，隨後將6罐花生牛奶與其他物品放入紅色塑膠袋，離開前四處張望後快速離去。參拜信徒發現放在供桌上的6罐花生牛奶不翼而飛，氣得報警。
范女供稱，她是不小心「拿錯供品」，後又改口是廟內一名歐巴桑說可以拿走，但監視器畫面顯示，犯案過程中現場無其他人，且她並未將自己攜帶的供品放上供桌。
法官審酌，范女辯詞前後矛盾，顯無誤拿或獲准拿取情況，且范女過去已有多次竊盜前科，刑滿後仍不改行為，且犯後否認犯行、態度不佳，雖竊取物品價值僅170元，但行為侵害他人財產權，最終依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，並沒收竊得飲品，若未扣案則追徵價額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言