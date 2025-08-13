亂拿供品…阿婆參拜取走170元飲品 代價罰金2萬元

新竹范女去年底到土地公廟參拜時，竟趁機將供桌上價值170元的6罐花生牛奶與其他供品裝進塑膠袋帶走，事後還辯稱「拿錯了」，但監視器畫面全程拍下犯行，法官認其推託卸責，依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，並沒收竊得飲品。

判決書指出，去年12月15日下午4時28分許，范女進入新竹縣某土地公廟內，在供桌上張望、翻取供品，隨後將6罐花生牛奶與其他物品放入紅色塑膠袋，離開前四處張望後快速離去。參拜信徒發現放在供桌上的6罐花生牛奶不翼而飛，氣得報警。

范女供稱，她是不小心「拿錯供品」，後又改口是廟內一名歐巴桑說可以拿走，但監視器畫面顯示，犯案過程中現場無其他人，且她並未將自己攜帶的供品放上供桌。