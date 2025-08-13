男稱罷免投票有人將破壞電力遭辦 法院裁定不罰
羅姓男子在726罷免投票前夕向罷團稱，有人將在投票當天破壞電力系統，被警方認定為假訊息。士院認為，難認其明知不實而散布，且不足致聽聞者畏懼，日前裁定不罰，可抗告。
根據士林地方法院裁定書，今年7月15日，羅男向新北市某罷免團體稱，「我只跟你們講一次喔，有人打算在投票日當天破壞電力系統」、「接到消息除了廖先翔，還有徐巧芯、王鴻薇」、「務必轉告上面，派人守住電力系統」等語。
警方循線通知羅男到案說明，並依違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」規定，移送士林地方法院。
根據士院裁定，羅男供稱，先前在基隆廟口用餐時，聽聞隔壁桌討論罷免投票當天欲破壞電力設備、製造事故，影響投票，出於好心提醒罷團防範。
法官認為，羅男雖未經查證即分享不實資訊，行為輕率，但難認其主觀有明知不實而散布訊息的故意，且不足認定致公眾畏懼或恐慌，不符合「散布謠言，足以影響公共之安寧者」構成要件，日前裁定不罰，可抗告。
