志願役騎重機撞死行人 士院判刑7月

中央社／ 台北13日電

志願役軍人洪姓男子騎乘重機，撞死走在行人穿越道的賴姓女子。士林地院審酌洪男坦承犯行，未與家屬達成和解且為肇事主因，依過失致死罪判處7月徒刑，不宣告緩刑，可上訴。

根據士林地方法院判決書，民國113年11月15日下午，洪男騎重型機車行經台北市北投區一處行人穿越道時，未減速禮讓行人，撞上走在行人穿越道上的賴女。警方獲報到場，洪男坦承肇事。

賴女送醫後因頭部重創，而有創傷性硬腦膜下出血，搶救後仍不治。賴女父親提出告訴，士林地檢署依刑法過失致死罪起訴洪男。

士林地院審理後認為，洪男未遵守交通安全規範禮讓行人優先通過，對交通安全所生危害非微，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑；另外，洪男向到場處理警員坦承肇事，符合自首要件，依刑法規定減輕其刑。

士院審酌，洪男坦承犯行並有調解意願，犯後態度尚可，但未與賴女家屬達成和解，且為事故肇事主因，所生危害非輕，考量其過失程度、現為志願役等情狀，日前判處有期徒刑7月，不宣告緩刑，本件可上訴。

士林地院。圖／聯合報系資料照
行人 志願役 過失致死

