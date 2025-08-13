快訊

彰化工廠小開控妻是客家人「聽不懂台語生嫌隙」 無性生活10年訴離獲准

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣一名塑膠射出廠小開，與妻結婚逾10年，不過二人婚後即因妻子客家人，在家聽不懂公婆講的台語，已生嫌隙，二人婚後4個月即無性生活，但二人育有一子，因二人已分房多年，小開訴請離婚，一審原判不准二人離婚，二審審理時，小開妻子同意離婚，法官判離，也判二人共同行使小孩親權，但由小開妻子擔住主要照顧者。

判決指出，彰化縣一名塑膠射出廠小開，與妻子結婚後，一起與小開父母同住，育有就讀國小的孩子，但小開在前年底時訴請離婚，主張妻子是客家人，聽不懂台語，常懷疑家人說她壞話，二人常衍生爭吵，另外也為家務分擔、開銷、小孩是否參加安親班等問題爭執。

小開也說，二人結婚4個月後，即沒有性生活，還分房多年，妻子也常指控他外遇，讓他備感壓力、身心俱疲。

彰化地院審理時，原不准二人離婚，不過小開上訴台中高分院後，小開妻子也說，與丈夫之間已無感情，也同意丈夫主張，同意離婚。

台中高分院審酌，二人都適合照料年幼的兒子，不過小孩曾透露向要跟母親同住，因此判准二人離婚，也判二人可以共同行使親權，但由小開妻子擔任主要照顧者，仍可上訴。

彰化縣一名小開因與妻子分房多年、無性生活，向台中高分院訴請離婚獲准。示意圖/AI生成

