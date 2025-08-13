朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處11月徒刑定讞，目前人在監服刑中；民事部分，鍾沛君向朱學恒提侵權行為損害賠償求償500萬元，一審判朱學恒應賠償35萬元。朱不服提上訴，爭執賠償金額應該僅10萬元，台灣高等法院今駁回上訴，全案確定。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日3人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒二度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審判處朱學恒有期徒刑1年2月，朱提上訴，二審合議庭安排調解，朱希望賠償鍾沛君150萬元外加道歉，後來加碼為200萬元；朱表示已深受煎熬，對鍾女也感到愧疚，願意當庭認罪，求能獲得緩刑宣判，但鍾女不為所動。

鍾沛君反批朱學恒「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」，合議庭撤銷改判朱11月徒刑，朱放棄上訴全案定讞，並於今年1月24日發監執行。

鍾沛君於檢察官起訴朱學恒後，向朱求償500萬元，承諾獲判賠金錢全數做公益用途，法院分案採行不公開審理制，一審判朱學恒應賠償35萬元，朱不服提上訴，認為賠償金額應該僅10萬元。

高院審理後，認為朱學恒違反鍾沛君意願強吻，侵害鍾女貞操權及性自主權情節重大，審酌雙方具相當社會經濟地位，原為朋友關係，及受害狀況等一切情狀，認為一審判決適當，今駁回上訴，全案確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康