瀚亞投信前投資長姊弟人頭炒股不法獲利4千萬 特別背信罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

瀚亞投信前投資長劉興唐與證券公司營業員胞姊劉麗梅，利用瀚亞投信基金、全委帳戶大量買進標的之際，涉以人頭證券戶下單買進148檔相同股票，再反手出脫或現股當沖，不法獲利4千餘萬元，造成瀚亞投信約3.1億元商業利益及商譽損失。台北地檢署偵結，今依證券投資信託及顧問法特別背信罪嫌起訴2人。

起訴指出，2018年10月至2021年5月間，劉興唐參與、主持晨會、每月選股會議、月檢討會等內部會議，及核決基金經理人撰寫的研究分析報告、投資決定書等，得知產業、市場趨勢、財務狀況等資訊，知悉當天的瀚亞投信基金及全委帳戶將下單買進標的，涉用微信指示胞姊劉麗梅下單買入標的。

檢方追查，劉麗梅涉以陳姓友人的人頭券帳戶親自在營業員打單系統下單，瀚亞投信基金買進當日或前日，下單南光化學製藥、台達化學等上市上櫃公司股票148檔，利用瀚亞投信基金、全委帳戶大量買進時，帶動股價上漲之際，反手出脫或現股當沖，不法獲利4155萬9149元；劉麗梅另用人頭帳戶下單獲利313萬4075元。

瀚亞投信因劉姓姐弟的交易損失2395萬8227元，瀚亞投信也遭金管會罰鍰400萬元，受處分1年內金管會得退回或不核准瀚亞投信境內基金申請案、2年內不得申請代理境外基金等處分，致瀚亞投信3億1138萬元商業利益及商譽損失。

此案，劉興唐向調查局認罪自首，檢方2023年3月搜索約談姊弟2人到案，訊後諭知劉興唐300萬元、劉麗梅30萬交保，劉興唐主動繳回2700萬元犯罪所得。

檢方認定，劉姓姊弟為追求私利涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪嫌，嚴重侵蝕投資信托業者根基，致瀚亞投信遭裁罰，受基金營運、將來推廣業務等重大經濟利益及商譽損失，影響社會大眾對正常投資股市心生疑慮，犯罪情節重大，建請量予適當之刑。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

投信 帳戶 信託 自首 調查局

