助管理健身房卻慘賠1200萬 打鐵健身創辦人控抹黑怒提告
創辦「打鐵健身」健身房的呂男（綽號大軍）在社群平台指控，日前協助健身界網紅許男管理其「300壯士」健身房，不料許男卻隱瞞龐大債務導致呂男慘賠1200多萬，決定終止合作後還遭許男竟拿出假的簽約文件抹黑，日前怒對許男提告偽造文書。
打鐵健身創辦人大軍表示，去年（2024年）板橋、西門町「300壯士」健身房負責人許男向他求助，聲稱300壯士因主管與員工掏空導致營運狀況不佳。他評估後開始與許男討論接手事宜，但過程中許男以「很丟臉」為由遲遲不願提供財務報表，還將管理不善的責任歸咎於旗下主管。
大軍指出他因對許男的信任，在團隊成員勸阻下仍執意接手300壯士，並先後在板橋店與西門店共投入超過1000萬元用於裝潢翻新、支付員工薪資以及許男的個人債務，甚至還領了100萬現金到場發放部分員工的底薪及獎金。不料過程中卻發現許男隱瞞了多筆債務，許男甚至還私下收取板橋店3個停車位年繳共18萬元的租金。
大軍因不堪龐大債務壓力及許男不斷隱瞞慘賠1200多萬元，決定終止與300壯士的合作，日前大軍向許男表示希望對方能還他代墊的錢，不料許男卻回應「沒錢」，大軍於是決定中止合作。不料雙方終止合作後，許男卻在2025年3月間拍攝影片表示雙方是頂讓不是合作，還在影片中拿出假的簽約文件，並發表「不自殺宣言」。
大軍隱忍多時後不堪持續遭許男抹黑，憤而提出授權書證明雙方只是合作關係並非頂讓，並至警局提告偽造文書，後續也將追究誹謗名譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言