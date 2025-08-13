快訊

台中2員警處理男女糾紛遭長刀猛刺…1人傷及心臟縫21針 凶手下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中彭姓男子不滿李姓前女友分手，去年耶誕節闖入她家躲藏、搞破壞，李和現任洪姓男友報案、聲請保護令，並由2名陳姓警員陪同回家，彭竟從黑暗中衝出猛撲拉扯，持長刀狠刺警員胸部傷及心臟，釀2警縫了21針，法院依殺人未遂等罪判彭7年11月，可上訴。

檢警調查，彭男（35歲）不滿李女提分手，2024年12月25日凌晨跑到對方南區工學二街住處持拿鑰匙闖入，並拿刀破壞沙發、床、電視櫃及化妝台。

李女事前發現彭男脫序行為報案，並和現任洪姓男友一起到派出所聲請保護令，4點多完成手續後，2名陳姓警員為求謹慎，陪同李女、洪男回家。

未料彭男當時仍躲藏在屋內，還拿了1把33公分長刀，眼見洪男走進廚房後，突然撲向他拉扯，2名警員見狀立刻噴辣椒水制止，但彭卻失控持刀朝警員胸口、腹部猛刺3下，另1名警員上前阻擋手部也遭砍傷，洪男為協助也遭彭砍。

根據密錄器畫面，李女、洪男及警員進屋後才剛開燈，彭就突然衝向李，現場一度混亂，2名警員、洪男上前壓制遭砍傷一度喊「我受傷了」，彭則強力反抗，還不斷嘶吼「讓我死！」並飆罵三字經。

彭脫序揮刀行為，造成陳姓警員左胸遭刺、疑似氣胸及心包膜損傷，其左胸縫6針、腹部受傷縫10針，另名陳員左手撕裂傷逢了5針。

台中地院審理時，彭否認殺人未遂，辯稱沒有要殺警員的意圖，是奪刀時不小心誤傷；陳員證稱，彭朝他衝過來撞擊，壓制過程同事說他在流血，自己打開背心才驚覺胸部、腹部都在滴血，衣服上有3個洞，刀子捅到他胸腹，包覆心臟的膜已被刺到。

法院勘驗錄影、比對證詞及傷勢，認為彭下手力道甚猛，主觀上有殺人不確定故意。審酌他危及執勤警員生命，犯罪情節不輕，且犯後否認、避重就輕，依殺人未遂、傷害等罪判他7年5月；另依毀損罪判他6月，得易科罰金。

彭男（左）躲在前女友家，見對方回來就衝出來攻擊李女（右）。圖／報系資料照
彭男（左）躲在前女友家，見對方回來就衝出來攻擊李女（右）。圖／報系資料照

