基隆火爆退休船長放話燒屋、持鐵棍傷人 鄰居求償判准

基隆姜姓退休船長不滿林姓鄰居，投訴他在逃生門旁堆放雜物，恐嚇放火燒毀林家被判罰金。姜男還持鐵棍打壞林家大門，並追打林男被判拘役。林男向姜男求償財損獲准，但大門和手表都使用超過10年，僅能求償市價的1/10。林男另求償慰撫金200萬元，法官認以20萬元為適當。全案可上訴。

判決指出，姜男與林男是同社區同棟大樓的鄰居，姜男不滿林男投訴他在逃生門區域堆積雜物，兩人產生嫌隙。姜男2022年10月10日晚間遇到倒完垃圾要返回社區林男，兩人對罵，林男用「三字經」辱罵姜男（姜未提告，並已逾告訴期間），姜男盛怒，並林說出「你等一下回來，我就把你房子給燒掉」等恫嚇話語。

林男心生畏懼提告，並提出手機錄影畫面為證。基隆地檢署檢察官偵查後，依恐嚇危害安全罪嫌起訴姜男。基隆地方法院法官審理後認定犯行，判處罰金8000元。

去年3月15日姜男到林男的住家外，以鐵棍敲打林家鐵門，造成鐵門多處凹陷、玻璃破裂。姜男事後搭乘電梯下樓，在1樓電梯口遇見林男，又持鐵要打他。林男舉起左手抵擋並逃走。

姜男追到安和一街2巷口時，又手持不明物體朝林男丟擲，導致林男臉部擦挫傷、左前臂擦挫傷等傷害。檢察官偵查後，依涉犯傷害罪起訴姜男。法官審理後認定犯行，判姜男應執行拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。

林男提起刑事附帶民事賠償告訴，向姜男求償醫藥費810元、更換大門2萬8000元，還有10年前購買，被姜男持鐵棍敲擊損壞的手表，目前市價9900元，以及慰撫金200萬元，合計203萬8710元。

姜男答辯，他並未傷害林男，也沒有毀損林男的物品，他並未犯法，聲明駁回告訴。

法官指出，姜男犯傷害罪，刑事庭已判處拘役50日，並沒收作案的鐵棍，案卷中也有急診費用收據、大門受損照片、維修估價單等證證，採信林男主張的內容，姜男否認無據，應負賠償責任。

法官認為，林男請求急診費用810元應予准許，林男主張大門「換新」作為修復方式，應扣除折舊。大門耐用年數為10年，林家大門使用年數已超過，殘價為1/10，只能請求姜男賠償2800元。林男的手表也使用超過10年，估定殘價也是1/10，姜男應賠償990元。