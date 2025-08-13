拒檢乘客誤死警槍下 死者姑姑竟恐嚇高院「找好黑道買好槍了」

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市警中和分局警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開3槍，後座鍾姓乘客中彈身亡，張涉過失致死罪案判決無罪確定。鍾姓乘客的姑姑鍾姓婦人不滿台灣高等法院無罪判決，涉打電話找林姓審判長「找好黑道買好槍了」，意圖使審判長開啟再審。台北地檢署偵結，依涉職務強制罪嫌起訴鍾姓婦人。

全案源於，警員張伯雍2022年3月10日追緝無照駕駛懸掛假車牌的賓士車，車輛一路蛇行、闖紅燈12次，受困車陣仍頻按喇叭逼前方車輛讓道，突破車陣闖紅燈右轉疾駛，張員下警車朝賓士車後面連開3槍，在賓士車後座的鍾男頭部中彈，送醫不治。

同年7月，新北地方法院一審判決張員無罪，檢察官上訴後，高院2024年5月駁回上訴，再經檢察官上訴後，最高法院2024年9月間上訴駁回確定。

死者鍾男的姑姑鍾姓婦人明知林姓法官是此案高院審判長，不滿無罪確定判決，2024年11月15日下午3時許，涉打電話到高院刑事庭給蔡姓書記官說「我要找林姓審判長的庭長」書記官表示這庭就是審判長沒有庭長。

鍾姓婦人隨即對書記官說「跟你們審判長講」、「我已經找好黑道買好槍了，我最想殺掉的就是林，這個案子我還不是最想殺那個開槍的警察，我有去看醫生，我有診斷證明，現在這樣殺人是不是就不會判死刑？如果林承認自己判錯開使再審，我還可以原諒他，我還不會這樣放不下，他這樣判最高法院也判決駁回，我不會就這樣算了」

檢方認定，鍾姓婦人要求書記官轉達加害林審判長生命、身體的語詞，此法官心生畏懼，以此脅迫，意圖使法官重新審理已確定判決而開啟再審職務，認定鍾姓婦人涉犯職務強制、恐嚇危害安全，從重依職務強制罪起訴。

警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開3槍致後座乘客中彈身亡，最高法院判張無罪確定，死者姑姑不滿無罪確定涉恐嚇高院法官。圖／聯合報系資料照片
警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開3槍致後座乘客中彈身亡，最高法院判張無罪確定，死者姑姑不滿無罪確定涉恐嚇高院法官。圖／聯合報系資料照片

