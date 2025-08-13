台中男虐龜開直播 70人前拋摔、腳踩還掩埋嗆：給牠們悶死

台中陳姓男子從事烏龜、爬蟲類買賣，卻開直播抓起蘇卡達象龜不停拋摔、用腳踩踏龜殼，埋進麥稈內，還一邊嗆「給牠們悶死啦」、「不靠這個賺錢」，不顧網友驚呼勸阻，殘忍行為遭民眾檢舉；法院以陳使象龜害怕、恐懼，依動物保護法判他拘役20日，可上訴。

陳男當時直播「虐龜」，將烏龜撿起騰空拋向塑膠盆內，一旁在線友人見狀連忙驚呼「不要啦！線上有70幾個人在看耶」、「會受傷啦」、「烏龜很可憐耶」，但陳又撿起烏龜拋摔1次，甚至直接用腳踩踏龜殼，還說「我把牠悶死有差這些錢嗎。」

陳又繼續抓龜用麥稈掩埋，並一邊嗆聲說「烏龜對我來說是什麼，我又不靠這個賺錢啦」，還撂話說「拎杯給牠們悶死啦」，友人見狀急勸「不要這樣啦」、「趕快拿出來啦。」

該影片經網友備份留存，並在臉書社團公布其抖音帳號，痛斥其虐待小動物沒良心，並向台中市動物保護防疫處提出檢舉。

台中地檢署查，陳男經營烏龜、爬蟲類動物販售，今年5月19日下午4點多，在店內以「如此好龜」的抖音帳號和70多人直播，當場對飼養的蘇卡達象龜以高處拋摔、腳踏龜殼擠壓，並用麥稈掩埋等虐待、騷擾行為直播虐待動物影像，涉嫌違反動物保護法。

台中地院查，陳男虐龜有動保處調查、直播影像可佐，另根據環護教育基金會、台灣生物多樣性網路查詢資料，顯示烏龜屬「脊椎動物」，與動物保護法第3條第1款就動物之定義「指犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物」符合。