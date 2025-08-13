快訊

太好奇？偷看新兵手機私密照 國軍監控軟體裝設人員判國賠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

郭姓男子係軍方受派執行為新兵劉姓男子手機安裝監控軟體人員，劉男取回手機發現相簿有遭人開啟密碼並使用45分鐘，觀看裡面他與女友裸露私處照片，造成他與女友隱私及身心受損，對軍方聲請國賠100萬元，後雙方達成6萬元和解，軍方取得求償權對郭男提起國賠訴訟，法院判賠。可上訴。

為確保軍事資訊安全，有效管理國軍人員的智慧型手機，國家中山科學研究院研發MDM監控系統，裝載於官士兵使用手機內以強制開關閉GPS、相機、藍芽、無線基地台等功能；21歲郭男係幫新兵裝設這套軟體人員。

2023年12月間，郭男輸入密碼開啟新兵劉男手機，安裝監控軟體，但劉男發現郭男輸入密碼開啟手機後打開相簿，觀看他與女友私密照片，因為他手機相簿有遭人開啟並使用45分鐘。依妨害秘密、侵入電腦相關設備等罪嫌提起訴訟。

郭男辯稱，沒有打開手機相簿、沒有傳送或接收文件照片、撥打手機進自己門號是要確定能傳訊MDM軟體、不知道手機內有私密照等。

檢方調查，郭男登入手機是為安裝MDM軟體，不屬於惡意入侵行為；瀏覽照片也不需要輸入密碼，不論是否有無瀏覽照片，都沒有妨害電腦構成要件，而且沒有其他證據認為郭男有犯罪行為。檢方最後裁定不起訴。

劉男與女友另依國家賠償法規定，請求軍方賠償100萬元，國防部陸軍司令部審議後，認為郭男受派執行職務行使公權力時，故意不法侵害劉男及女友隱私權，去年8月雙方以6萬元達成和解，軍方依國家賠償法取得求償權告上法院要郭男賠償。

法院審理期間，郭男沒有到場也沒有書面陳述，法官依據國賠請求書、看診證明、手機螢幕使用時間翻拍畫面、法務部、陸軍司令部等函文，及調閱偵查卷宗等，判決郭男應付國防部陸軍司令部6萬元。

國軍監控軟體裝設人員遭控偷看私密照，新兵狀告國賠。圖／本報資料照片
國軍監控軟體裝設人員遭控偷看私密照，新兵狀告國賠。圖／本報資料照片

女友 密碼 國賠 國軍

太好奇？偷看新兵手機私密照 國軍監控軟體裝設人員判國賠

郭姓男子係軍方受派執行為新兵劉姓男子手機安裝監控軟體人員，劉男取回手機發現相簿有遭人開啟密碼並使用45分鐘，觀看裡面他與...

