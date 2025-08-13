快訊

涉誹謗綠委吳秉叡「性侵女實習生」 新北議長蔣根煌之子無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

2023年立委選舉期間，新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋被控委託「網軍」在社群平台上發文抹黑對手民進黨立委吳秉叡「性侵女實習生」等，依違反選罷法等罪嫌起訴，台北地院審理認為蔣罪證不足，今判他無罪。

同案被訴的包括蔣欣璋、蔣的競總辦公室總幹事鄧裕融，及蕭智鈞、洪湛閎；蔣、鄧、洪不認罪，蕭認罪請求輕判，除蔣根煌外，鄧裕融、洪湛閎今也獲判無罪，蕭智鈞判刑6月，褫奪公權1年，犯罪所得45萬元收。可上訴。

法院審理時，蔣欣璋說，他是透過朋友介紹認識洪、蕭做網路正向行銷，目標是增加年輕族群粉絲量，讓他的民調有起色，不法蒐集帳號及網路言論的事他不知情；蔣說，他沒有違反選罷法、加重誹謗罪的犯意。

蔣欣璋表示，他知道金主林峻漢有付款180萬元的事時，已經是選舉過後，那時政治獻金專戶也已關閉。

鄧裕融供稱，他和蔣欣璋是當兵的同梯，選戰時擔任競總總幹事，委託蕭、洪在網路增加蔣欣璋的曝光度，但並未授意蕭、洪做誹謗他人的事，至於錢是誰給的？怎麼給？他完全不知情更沒有決定權。

洪湛閔則表示，他和蔣欣璋陣營不是僱傭關係而是委託關係，他受蔣的託進行輿情分析，也不清楚蕭攻擊吳秉叡的內容。

2023年12月總統、立委選戰期間，社群平台Dcard上出現一篇標題為「立委老闆，是時候面對我了吧？」的文章，發文者自稱是剛畢業的社會新鮮人，文中控訴自己遭到老闆性侵，還留下「新北某地稱王立委」、「當過律師」等關鍵字，立委吳秉叡認為遭到惡意抹黑，委由律師提告。

檢察官指控，蔣欣璋透過友人結識蕭、洪，雙方約定報酬250萬元請2人在網路帶風向、散播不實言論攻擊吳秉叡。

新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片
新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳秉叡。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳秉叡。圖／聯合報系資料照片

