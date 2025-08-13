快訊

台中女大生當保母…虐童捏眼皮又猛拉腳 不耐煩下場恐入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中18歲韓姓女大生受雇陪伴、照顧1名年幼男童期間，只因不耐煩就接連以捏眼皮、丟奶瓶，甚至換尿布時猛拉腳釀跌倒方式傷害對方，家長晚上回家驚見兒子全身是傷報警提告；法院以韓認罪、已和解，依傷害罪判她3月，但未宣告得易科罰金，若確定韓得入獄，可上訴。

檢警調查，韓女受雇照顧男童、陪對方玩，未料她2024年8月31日下午因不耐煩，竟徒手朝捏男童左眼皮，隔不到1個小時又拿奶瓶朝躺在地板軟墊的男童丟。

當天下午5點多，韓女準備要替男童換尿布時，過程中卻又大力抬起其左腳，導致他重心不穩跌倒，韓卻又拉扯右腳並出手打，造成男童四肢都有挫傷、瘀青，連臉部都留下傷痕。

雇主當晚7點多回家驚見兒子傷痕累累，趕緊抱去醫院驗傷，經調閱監視器驚覺竟然是保母所為，報警對韓女提告才曝光。

檢方訊時，韓女均坦承不諱，表示自己照顧期間失去耐心，才前後多次朝男童施暴，並有相關驗傷、監視器畫面可佐，偵結依傷害罪嫌起訴她，並請法院依兒童及少年權益及福利保障法加重其刑。

台中地院審理時，韓女自白認罪，改由簡易判決處刑，審酌韓女恣意對男童傷害，但考量她犯後坦承，已經和對方及家長達成和解，先前沒有前科，目前仍在大學就讀中。

中院審酌一切情狀後，依成年人故意對兒童犯傷害罪判韓女有期徒刑3月。

韓姓女大生受雇照顧男童卻只因不耐煩就打傷對方，法院依傷害罪判她3月。此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照
韓姓女大生受雇照顧男童卻只因不耐煩就打傷對方，法院依傷害罪判她3月。此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照

