聚鼎子公司增資13.41億隱匿收購廠財務 財務長200萬交保董座漏夜偵訊

上市公司聚鼎科技（6224）其子公司聚燁公司2020年間現金增資13.41億元發行新股，收購德國Henkel集團子公司位於美國的金屬散熱基板與線路板廠，卻涉隱匿營收及財務資訊，涉詐偽有價證券罪。聚鼎公司董事長朱復華等3人遭約談，財務長侯全興200萬交保，朱姓董座今晚11時許朱移送複訊，檢方漏夜偵訊。

台北地檢署今依違反證券交易法詐偽發行有價證券罪嫌，指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索董事長朱復華、財務長侯全興、王姓法務長3人住居所及聚鼎、聚燁2家公司，通知朱等3人到案釐清案情。

王姓法務長今未移送複訊，財務長侯全興今晚9時許移送複訊，他單手插口袋一派自信輕鬆，應訊約90分鐘後，檢方諭知2百萬元交保。7旬董座朱復華今晚11時許抵達北檢，他步伐稍顯緩慢，在調查官陪同下走進法警室等候檢察官漏液訊問。

聚鼎公司1997年成立，為亞洲第一家專業PPTC元件（高分子正溫度係數過電流保護元件）供應商，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，自創品牌Everfuse行銷全球，2020年成立子公司聚燁科技專注於散熱基板相關開發事業。

檢調掌握，聚鼎科技子公司聚燁公司於2020年8月11日現金增資高達13億4100萬元，並用來收購德國Henkel集團子公司位於美國的金屬散熱基板與線路板（TCLAD）廠，且發行新股2980萬普通股，卻涉隱匿TCLAD廠營收及財務等重要財務資訊，使投資人不知財報不佳的風險，同年7月間的說明會未如實揭露財務資訊，造成投資人損失。