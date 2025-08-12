快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

聚鼎子公司增資13.41億隱匿收購廠財務 財務長200萬交保董座漏夜偵訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上市公司聚鼎科技（6224）其子公司聚燁公司2020年間現金增資13.41億元發行新股，收購德國Henkel集團子公司位於美國的金屬散熱基板與線路板廠，卻涉隱匿營收及財務資訊，涉詐偽有價證券罪。聚鼎公司董事長朱復華等3人遭約談，財務長侯全興200萬交保，朱姓董座今晚11時許朱移送複訊，檢方漏夜偵訊。

台北地檢署今依違反證券交易法詐偽發行有價證券罪嫌，指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索董事長朱復華、財務長侯全興、王姓法務長3人住居所及聚鼎、聚燁2家公司，通知朱等3人到案釐清案情。

王姓法務長今未移送複訊，財務長侯全興今晚9時許移送複訊，他單手插口袋一派自信輕鬆，應訊約90分鐘後，檢方諭知2百萬元交保。7旬董座朱復華今晚11時許抵達北檢，他步伐稍顯緩慢，在調查官陪同下走進法警室等候檢察官漏液訊問。

聚鼎公司1997年成立，為亞洲第一家專業PPTC元件（高分子正溫度係數過電流保護元件）供應商，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，自創品牌Everfuse行銷全球，2020年成立子公司聚燁科技專注於散熱基板相關開發事業。

檢調掌握，聚鼎科技子公司聚燁公司於2020年8月11日現金增資高達13億4100萬元，並用來收購德國Henkel集團子公司位於美國的金屬散熱基板與線路板（TCLAD）廠，且發行新股2980萬普通股，卻涉隱匿TCLAD廠營收及財務等重要財務資訊，使投資人不知財報不佳的風險，同年7月間的說明會未如實揭露財務資訊，造成投資人損失。

聚鼎在2020年7月8日發布重訊代子公司聚燁代子公告-向Henkel收購其TCLAD部門的資產及營業，重訊內容提及併購目的是提升技術，加強產品組合，擴增營收規模，併購後預計產生效益預計可達到乾式及濕式製程的技術互補及共同研發平台，取得客戶通路，切入新市場(如國防航太供應鏈等)，提升競爭力及經營績效；過去一年及預計未來一年內，Henkel將對聚燁接管TCLAD事項提供過度性服務及供應少部分原物料，聚燁則提供部分產品代工。

聚鼎公司董事長朱復華涉違反證券交易法詐偽發行有價證券罪嫌，今漏夜複訊。記者蕭雅娟／攝影
聚鼎公司董事長朱復華涉違反證券交易法詐偽發行有價證券罪嫌，今漏夜複訊。記者蕭雅娟／攝影
聚鼎公司財務長侯全興複訊後，檢方諭知200萬元交保。記者蕭雅娟／攝影
聚鼎公司財務長侯全興複訊後，檢方諭知200萬元交保。記者蕭雅娟／攝影

財務 美國 客戶

延伸閱讀

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

收購海外廠房涉違證交法 檢調約談上市公司董事長

絕對創新投資涉詐吸金上億 前後任負責人雙雙移送北檢

北市副議長葉林傳涉經營賭博電玩 檢調依貪汙圖利、賭博罪約談15人

相關新聞

辯護人攻「騙搜索票」辦柯文哲 檢察官回：隨身碟數字即賄款

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長時市長室主任謝明珠作證，謝女證實協助柯募款150萬元...

涉詐助理費！嘉義市議員戴寧判5年6月確定 嘉檢啟動防逃機制

嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，嘉義地檢署接獲最高法院刑事判決之傳真，隨即啟...

聚鼎子公司增資13.41億隱匿收購廠財務 財務長200萬交保董座漏夜偵訊

上市公司聚鼎科技（6224）其子公司聚燁公司2020年間現金增資13.41億元發行新股，收購德國Henkel集團子公司位...

詐助理費431萬 戴寧判刑5年半定讞

嘉義市無黨議員戴寧詐領助理費，一審被判刑十年六月，二審她改口認罪並繳回犯罪所得，改判五年六月徒刑，褫奪公權四年；最高法院...

宜蘭市代主席林智勇 判28年1月

宜蘭市民代表會主席林智勇涉入市公所採購弊案，借牌投標獲取不法利益，另還涉及賄選案，宜蘭地院昨依圖利、違反政府採購法及選罷...

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

PPTC元件供應商聚鼎科技（6224）其子公司聚燁科技2020年間現金增資13.41億元發行新股，用來收購Henkel集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。