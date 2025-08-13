柯文哲：檢調洩密 媒體汙染證詞

民眾黨前主席柯文哲（中）昨被押解到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉收賄案，昨傳喚基隆市副市長邱佩琳、柯的前市長室主任謝明珠作證；邱說，偵查中被鏡週刊社長裴偉找她去採訪，問她Excel檔內容的事，當時她不知道是偵查資料外洩。柯聞言轟司法勾結媒體，淪政治打手。

邱佩琳證稱，她第一次接受偵訊是在二○二四年十月八日、第二次是十一月七日，中間的十月廿一日，她接到裴偉打電話給她，約在鏡週刊辦公室見面，裴說隔天要出刊，有捐款的一些事想要問她。

邱：裴拿張紙對照人名捐款

邱佩琳形容說，當天裴偉拿著一張紙，一個一個對照「人名」跟「捐的是多少」，不過裴沒有出示那張紙；她記得第一次檢察官偵訊時，有問到「黃南光（和泰汽車董事長）」有沒有捐？她當時答沒有，但後來裴告訴她金額是多少時，「我才忽然想起是幫賴香伶（前民眾黨立法委員）募款的」。

柯文哲辯護人陸正義問邱佩琳，裴偉有說資料是從哪裡得到的嗎？邱女表示沒有；陸正義再追問邱，第二次接受偵訊時，檢察官對裴找邱佩琳談論募款人、事，檢察官對偵查中資料外洩有何反應？邱表示，她不知道這叫偵查中資料外洩。她還當庭落淚，哽咽說「不想再看到那本周刊」。

威京集團主席沈慶京辯護人徐履冰將該期鏡週刊庭呈法官、檢察官，並表示「這給你們當證據，因為這就是犯罪證據」。

邱佩琳還稱，基隆市長謝國樑母親林曼麗在新竹聽柯演講之後，透過手中企業請謝國樑捐錢給柯，她把裝錢的紙袋直接在市長室交給柯，柯拿到口頭說謝謝，並證實林曼麗是「柯粉」。

邱佩琳作完證，柯文哲表示，他讀邱珮琳的筆錄感到驚訝，主任檢察官林俊言竟然大剌剌把鏡新聞、鏡週刊社長裴偉寫入筆錄內，司法勾結媒體淪為政治打手，毫不避諱。

柯指出，林俊言這樣做，一是得意忘形，以為雞犬升天，可升官發財；二是狂妄至極，以為民進黨會永遠執政。柯說，從今以後，「檢察官你們只要一開口，我就會用鏡新聞羞辱你們、嘲笑你們、揶揄你們，直到你們的羞恥心恢復」。

謝明珠作證說，確曾協助柯募得一五○萬元黨主席「職務捐」，但未與東森電視總裁張高祥接觸。

林俊廷說，依謝女證詞，謝女有向張高祥募款一五○萬元，雖實際捐款人是張的姪子，無礙證明隨身碟數字記載的是款項；柯的律師鄭深元說，謝明珠證述無法證明捐款與張高祥有關，而檢方聲請搜索票辦柯，是俗稱的「騙票」。

鏡週刊聲明：消息來源多元

柯在謝女作證後說，上次審判長稱台灣司法很脆弱，他還在押，「司法是否會更脆弱，是審判長要面對的問題」、「我已一年沒見到陽光了」、「太陽已經一年沒有看見我」。

柯文哲昨天臉書隨後也出現檢調洩密、媒體汙染邱佩琳證詞等內容。鏡週刊發出五點聲明表示，柯所指與事實不符，並指該刊消息管道多元，許多新聞內容在檢調單位尚未掌握前即已出刊，證明檢調單位並無洩密，該刊報導也無須靠檢調單位提供訊息。

鏡週刊聲明還提到，裴偉與邱佩琳本是舊識，在報導出刊前協助確認消息來源真偽，確信後才出刊「柯文哲金主曝光」報導，本是負責任的媒體應進行基本、正常的查證工作，也凸顯報導均有所本，且經合理查證。