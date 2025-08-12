快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

詐助理費431萬 戴寧判刑5年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔李宗祐／連線報導

嘉義市無黨議員戴寧詐領助理費，一審被判刑十年六月，二審她改口認罪並繳回犯罪所得，改判五年六月徒刑，褫奪公權四年；最高法院昨駁回上訴，全案定讞，通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴認為戴寧詐領助理補助費五一八萬七七七四元，建請從重量處廿四年徒刑，戴寧曾被羈押逾半年，後以八十萬元交保；羈押期間，由家人代替登記參選嘉義市東區市議員，順利連任四連霸。

一審認定戴寧詐領助理費四三一萬元，依利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處十年六月，不法所得四三一萬元沒收，戴寧上訴二審，一改在準備程序主張無罪，審理期間聲淚俱下認罪「我願意承擔責任」，坦承知道有些助理是掛名，並表示願意繳回不法所得。

二審考量她認罪，自動繳交犯罪所得，撤銷原判決，改判五年六月徒刑。戴寧上訴，最高法院駁回，維持二審判決，戴寧確定要入獄。

嘉義地檢署昨接獲最高法院刑事判決傳真，隨即啟動防逃，通知移民署、海巡署限制出境、出海，聯繫調查局台中市調處及嘉義市警方掌握戴寧動態；並已送達傳票，定八月十九日到案執行。

