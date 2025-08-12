快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

聽新聞
0:00 / 0:00

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

PPTC元件供應商聚鼎科技（6224）其子公司聚燁科技2020年間現金增資13.41億元發行新股，用來收購Henkel集團德國子公司位於美國的散熱基板與線路板廠，卻涉嫌隱匿此收購廠的營收及財務資訊。台北地檢署今依證券交易法詐偽發行有價證券搜索聚鼎、聚燁公司，並約談朱姓董事長等3人到案釐清，今晚3人將移送複訊。

聚鼎公司1997年成立，為亞洲第一家專業PPTC元件（高分子正溫度係數過電流保護元件）供應商，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，自創品牌Everfuse行銷全球，2020年成立子公司聚燁科技專注於散熱基板相關開發事業。

檢調掌握，聚鼎科技成立子公司聚燁公司於2020年現金增資高達13億4100萬元，並用來收購Henkel集團德國子公司位於美國的「散熱基板與線路板廠TCLAD」且發行新股2980萬普通股，卻隱匿TCLAD營收及財務等重要財務資訊，使投資人不知財報不佳的風險，同年7月間的說明會未如實揭露財務資訊，造成投資人損失。

聚鼎在2020年7月8日發布重訊代子公司聚燁代子公告-向Henkel收購其TCLAD部門的資產及營業，重訊內容提及併購目的是提升技術，加強產品組合，擴增營收規模，併購後預計產生效益預計可達到乾式及濕式製程的技術互補及共同研發平台，取得客戶通路，切入新市場(如國防航太供應鏈等)，提升競爭力及經營績效；過去一年及預計未來一年內，Henkel將對聚燁接管TCLAD事項提供過度性服務及供應少部分原物料，聚燁則提供部分產品代工。

台北地檢署今依違反證券交易法詐偽發行有價證券罪嫌，指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索朱姓董事長、侯姓財務長、王姓法務長3人住居所及聚鼎、聚燁2家公司，通知朱等3人到案釐清案情，朱等三人今將移送複訊。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

財務 美國 投資人

延伸閱讀

收購海外廠房涉違證交法 檢調約談上市公司董事長

緯創財報／上半年每股賺4.06元 加碼18.75億改良美國達拉斯廠

美國9兆活水注入加密幣市場 這檔ETF卡位下一波投資機會

股債73比 這檔指數打敗S&P500及那斯達克指數

相關新聞

辯護人攻「騙搜索票」辦柯文哲 檢察官回：隨身碟數字即賄款

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長時市長室主任謝明珠作證，謝女證實協助柯募款150萬元...

涉詐助理費！嘉義市議員戴寧判5年6月確定 嘉檢啟動防逃機制

嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，嘉義地檢署接獲最高法院刑事判決之傳真，隨即啟...

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

威京集團主席沈慶京日前以1億8000萬元聲請保外醫治獲准，沈今坐著輪椅出庭，沈感謝法官讓他交保，還說當初是因為「京華城案...

詐431萬助理費…戴寧改口認罪「知道有人掛名」 落淚表示願承擔責任

嘉義市無黨議員戴寧詐領助理費431萬元，一審被依她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判10年6月徒刑，二審她改...

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

PPTC元件供應商聚鼎科技（6224）其子公司聚燁科技2020年間現金增資13.41億元發行新股，用來收購Henkel集...

5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉採購弊案及賄選等9罪 遭重判28年1個月

宜蘭市民代表會主席林智勇涉入市公所採購弊案，借牌投標獲取不法利益，另還涉及賄選案，宜蘭地方法院今依違反貪污治罪圖利、政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。