聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

PPTC元件供應商聚鼎科技（6224）其子公司聚燁科技2020年間現金增資13.41億元發行新股，用來收購Henkel集團德國子公司位於美國的散熱基板與線路板廠，卻涉嫌隱匿此收購廠的營收及財務資訊。台北地檢署今依證券交易法詐偽發行有價證券搜索聚鼎、聚燁公司，並約談朱姓董事長等3人到案釐清，今晚3人將移送複訊。

聚鼎公司1997年成立，為亞洲第一家專業PPTC元件（高分子正溫度係數過電流保護元件）供應商，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，自創品牌Everfuse行銷全球，2020年成立子公司聚燁科技專注於散熱基板相關開發事業。

檢調掌握，聚鼎科技成立子公司聚燁公司於2020年現金增資高達13億4100萬元，並用來收購Henkel集團德國子公司位於美國的「散熱基板與線路板廠TCLAD」且發行新股2980萬普通股，卻隱匿TCLAD營收及財務等重要財務資訊，使投資人不知財報不佳的風險，同年7月間的說明會未如實揭露財務資訊，造成投資人損失。

聚鼎在2020年7月8日發布重訊代子公司聚燁代子公告-向Henkel收購其TCLAD部門的資產及營業，重訊內容提及併購目的是提升技術，加強產品組合，擴增營收規模，併購後預計產生效益預計可達到乾式及濕式製程的技術互補及共同研發平台，取得客戶通路，切入新市場(如國防航太供應鏈等)，提升競爭力及經營績效；過去一年及預計未來一年內，Henkel將對聚燁接管TCLAD事項提供過度性服務及供應少部分原物料，聚燁則提供部分產品代工。

台北地檢署今依違反證券交易法詐偽發行有價證券罪嫌，指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索朱姓董事長、侯姓財務長、王姓法務長3人住居所及聚鼎、聚燁2家公司，通知朱等3人到案釐清案情，朱等三人今將移送複訊。