辯護人攻「騙搜索票」辦柯文哲 檢察官回：隨身碟數字即賄款

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長時市長室主任謝明珠作證，謝女證實協助柯募款150萬元，未與東森電視總裁張高祥接觸；檢方認為謝女證詞證明柯收賄，柯的律師批檢方聲請搜索票查辦柯在「騙票」。

檢方指控，柯文哲案扣案隨身碟Excel檔案「張高祥-150-經理人謝明珠」紀錄，「150」指的是150萬元，有關「小沈-1500」是威京集團沈慶京行賄柯1500萬元的證據，聲請傳喚謝明珠作證。

謝明珠說，2022年9月她自願幫柯文哲募集政治獻金，找東森電視總經理徐瑞勇跟張高祥轉達，後來徐跟她要帳戶，她提供民眾黨財務主任梁秀菊的帳戶，但沒有去找張高祥，後來的匯款人是誰不知道、也不認識。

謝明珠偵查時證稱，當時柯文哲當黨主席須負責150萬元「職務捐」，她告訴徐瑞勇「柯文哲很可憐，都沒有錢」，徐說要問張高祥；後來徐打給她說「老闆想一想萬一柯文哲不小心當上總統，所以他們還是捐一下」，2022年9月26日，徐以紹華營造名義捐款150萬元給民眾黨。

謝明珠稱，她之後轉任國發會擔任環境永續評審委員會1年多，市府政風處長林炤宏突然到國發會約詢她，問她是否有幫柯募款150萬元，她將與梁秀菊的手機截圖傳給林，之後廉政署約談時，也據實以答。

主任檢察官林俊廷表示，依謝明珠證詞，謝女有向柯文哲表示張高祥2022年時因主席「職務捐」捐款150萬元，雖然實際捐款人是張高祥的姪子李明廣，無礙證明隨身碟內的數字記載是款項。

柯文哲的律師鄭深元說，謝明珠證述的是一家營造廠匯款150萬元給民眾黨，與Excel檔內的時間不符，無法證明捐款與張高祥有關，案卷內復查無徐瑞勇筆錄，謝明珠的證述，只是片面說法。

鄭深元說，Excel檔有關張高祥的紀錄，與東森集團總裁王令麟所證稱的「沒捐500萬元」一樣，不具客觀性、檔案錯誤比例高，也無證據能力，只能說「大致上有若干政治獻金」。

鄭說，Excel檔既然無法證明柯違背法令，檢方聲請搜索票就是一般俗稱的「騙票」，檢方違反程序嚴重，又結合特定媒體侵害人權，希望法院可預防違法的事再發生。