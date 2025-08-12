快訊

詐431萬助理費…戴寧改口認罪「知道有人掛名」 落淚表示願承擔責任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

嘉義市無黨議員戴寧詐領助理費431萬元，一審被依她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判10年6月徒刑，二審她改口認罪並繳回犯罪所得，改判5年6月徒刑，褫奪公權4年，案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴認為戴寧詐領助理補助費518萬7774元，建請從重量處24年徒刑，戴寧曾被羈押逾半年，2022年9月19日以80萬元交保，羈押期間，由家人代替登記參選嘉義市東區市議員，並順利連任4連霸。

一審認定戴寧詐領助理費431萬元，依利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不法所得431萬多元沒收，戴寧上訴二審，一改在準備程序主張無罪，審理期間聲淚俱下認罪，表示「我願意承擔責任」，坦承知道有些助理是掛名，並表示願意繳回不法所得。

戴寧二審表示，大學畢業後，在台北投資公司，在爸爸親情攻勢下，才回到嘉義代替參選，當時在爸爸服務處內選務、服務、陳情案再至問政，都是從零開始，當選後爸爸全權作主，當時對如何聘用助理都不清楚，都是由爸爸處理。當時她知道有些助理是掛名的，「因為身為議員，我也是有責任，所以我願意承擔責任」。

她指出，她願意承認犯罪，也希望能獲得諒解，弟弟就爸爸聘用助理概況說的很清楚，爸爸很強勢，且在爸爸原服務處沒有她辦公空間，出入支持者也比較複雜，屬性也不一樣，她想在外設立服務處，所以與爸爸有很多爭執，她也很努力想要做好事。她提及已故父親往事，不禁悲從中來，潸然淚下。

二審考量她坦承認罪，並自動繳交其犯罪所得431萬多元，撤銷原判決，改判5年6月徒刑，褫奪公權4年。戴寧上訴，最高法院今駁回上訴，維持二審判決，戴寧確定要入獄。

嘉義市議員戴寧。圖／聯合報資料照片
嘉義市議員戴寧。圖／聯合報資料照片

