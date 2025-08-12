5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉採購弊案及賄選等9罪 遭重判28年1個月

宜蘭市民代表會主席林智勇涉入市公所採購弊案，借牌投標獲取不法利益，另還涉及賄選案，宜蘭地方法院今依違反貪污治罪圖利、政府採購法及選罷法共9條罪分別判刑，刑期加總重判28年1個月，其餘被告市公所前主秘楊秀川、前秘書室主任黃仁甲及清潔隊長周舜虞等人，考量他們受到壓力，均給予緩刑。

現年51歲林智勇在32歲時就當選代表會主席，完成「五連霸」，去年才因「假車禍真詐保」未遂，被判4年6月，目前上訴中；檢察官於113年3月間承辦某相驗案件，在死者（林智勇前司機）手機發現林智勇疑捲入宜蘭河濱公園等採購弊案新事證，去年12月先後2波搜索傳訊，共13人列入被告。

全案因河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、環保公園採購案等標案，借牌投標與非法得標，涉犯貪汙圖利等罪嫌，林智勇又在111年市民代表選舉涉嫌賄選。檢方當時聲請羈押禁見林智勇、公所前主秘楊秀川、公所秘書室前主任黃仁甲、代表會前司機陳志偉、王姓業者、清潔隊長周舜虞等6人獲准，今年4月所有人都交保，只有林智勇在押。

檢方認為林智勇所犯圖利的不法所得共800多萬元，其身為地方民意代表不知廉潔自持，為圖謀個人利益， 背棄人民所託，利用權限投標承攬受其監督的宜蘭市公所標案，形同將政府資源視同個人資源濫用「敗壞官箴」，今年3月底具體求處應執行有期徒刑16年，並宣告褫奪公權5年，以儆效尤。

宜蘭地方法院審理後今宣判，林智勇犯貪污治罪條例的公務員共同犯對於主管、監督事務圖利罪共4罪，分別被判刑5年6月、5年10月、5年6月、及5年4月，均褫奪公權6年；涉犯政府採購法的借用他人名義及證件投標罪共4罪，其中3罪各判8月、1罪判9月，8罪合計沒收不法所得838萬8688元。

另違反選罷法賄選被判3年2月，褫奪公權5年。由於林智勇在最高法院尚有詐取財物案審理中，為避免重複裁定，宜蘭地院針對9罪暫不予訂應執行刑。

另針對市公所官員部分，時任宜蘭市公所主秘楊秀川、時任宜蘭市公所秘書室主任黃仁甲、清潔隊長周舜虞等人明知林智勇借牌投標仍讓其得標，雖涉貪污圖利，但合議庭考量他們迫於壓力，判處緩刑。

楊秀川涉犯圖利2罪，應合併執行2年，褫奪公權4年，緩刑4年；黃仁甲犯圖利1罪，判1年8月，褫奪公權3年，緩刑3年；周舜虞犯圖利2罪，應合併執行1年10月，褫奪公權3年，緩刑3年。