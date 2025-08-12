聽新聞
涉詐助理費！嘉義市議員戴寧判5年6月確定 嘉檢啟動防逃機制
嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，嘉義地檢署接獲最高法院刑事判決之傳真，隨即啟動防逃確保執行程序。
嘉義地檢署表示，檢察長蔡宗熙指示執行主任檢察官陳靜慧指揮執行科辦理後續措施，包括通知內政部移民署、海洋委員會海巡署辦理限制出境、出海，並聯繫本案移送單位法務部調查局臺中市調查處，及轄區嘉義市政府警察局、第二分局，即時掌握其動態以利執行到案。
司法警察隨即於同日前往戴寧的戶籍地址、居所地及服務處送達傳票，透過其使用之電話聯繫，與本人接觸並送達傳票，定於今年8月19日到案執行。
地檢署表示，對於刑事確定判決，必定落實執行，完成司法正義之實現。
檢方表示，執行傳票，業經戴寧議員親簽，故已合法送達。
