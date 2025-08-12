快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

聽新聞
0:00 / 0:00

涉詐助理費！嘉義市議員戴寧判5年6月確定 嘉檢啟動防逃機制

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，嘉義地檢署接獲最高法院刑事判決之傳真，隨即啟動防逃確保執行程序。

嘉義地檢署表示，檢察長蔡宗熙指示執行主任檢察官陳靜慧指揮執行科辦理後續措施，包括通知內政部移民署、海洋委員會海巡署辦理限制出境、出海，並聯繫本案移送單位法務部調查局臺中市調查處，及轄區嘉義市政府警察局、第二分局，即時掌握其動態以利執行到案。

司法警察隨即於同日前往戴寧的戶籍地址、居所地及服務處送達傳票，透過其使用之電話聯繫，與本人接觸並送達傳票，定於今年8月19日到案執行。

地檢署表示，對於刑事確定判決，必定落實執行，完成司法正義之實現。

檢方表示，執行傳票，業經戴寧議員親簽，故已合法送達。

嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定。圖為今年5月間於議會總質詢時畫面。圖／本報資料照片
嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定。圖為今年5月間於議會總質詢時畫面。圖／本報資料照片

嘉義 戴寧 司法

延伸閱讀

逆子！父親節毆打爸爸逼跪祖宗牌位 嘉檢聲押法院准押核發緊急保護令

妻殺夫下手凶狠刀刀斃命 嘉檢相驗共15處刀傷貫穿心肺

嘉市8天累計723.5毫米未淹水 韌性城市防洪工程奏效

嘉市鐵路高架裁撤北回歸線車站 將以全新日光風貌重生完工期曝

相關新聞

辯護人攻「騙搜索票」辦柯文哲 檢察官回：隨身碟數字即賄款

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長時市長室主任謝明珠作證，謝女證實協助柯募款150萬元...

涉詐助理費！嘉義市議員戴寧判5年6月確定 嘉檢啟動防逃機制

嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，嘉義地檢署接獲最高法院刑事判決之傳真，隨即啟...

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

威京集團主席沈慶京日前以1億8000萬元聲請保外醫治獲准，沈今坐著輪椅出庭，沈感謝法官讓他交保，還說當初是因為「京華城案...

詐431萬助理費…戴寧改口認罪「知道有人掛名」 落淚表示願承擔責任

嘉義市無黨議員戴寧詐領助理費431萬元，一審被依她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判10年6月徒刑，二審她改...

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

PPTC元件供應商聚鼎科技（6224）其子公司聚燁科技2020年間現金增資13.41億元發行新股，用來收購Henkel集...

5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉採購弊案及賄選等9罪 遭重判28年1個月

宜蘭市民代表會主席林智勇涉入市公所採購弊案，借牌投標獲取不法利益，另還涉及賄選案，宜蘭地方法院今依違反貪污治罪圖利、政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。