罷免黃捷、許智傑涉死亡連署 雙罷劫行動負責人徐尚賢移審100萬交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑黃捷偽造文書、違反個資法等案，雄檢今依違反個資法、偽造私文書等罪，起訴雙罷劫行動負責人徐尚賢及罷免許智傑領銜人朱磊，罷免黃捷領銜人黃晃枝則認定罪證不足，不起訴處分，徐案發後羈押至今，移審後法院裁定100萬元交保，目前正由家人覓保中。

今年2月間，徐尚賢聯手朱磊推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」行動，徐先將先前蒐集的國民黨黨員名冊整理後，謊稱取得當事人同意，將黨員個資交給行動總部志工謄抄資料至黃捷罷免案提議人，並在上面蓋用領銜人黃晃枝印章。

因徐尚賢曾於2020年發動罷免時任鳳山區市議員的黃捷，當時罷免失利後他並未銷毀手邊個資，反而再將當年留存的個資製作罷免立委許智傑的提議人名冊，由朱磊在領銜人欄位用印後交給中選會。

最後因罷免黃捷、罷免許智傑牽涉多件死亡連署，中選會查對時，罷免許智傑有28名提議人早已於提議前死亡，甚至有提議人已死亡17年，仍被偽簽連署；罷免黃捷則有183人提議前死亡，其中有提議人已死亡6年，因連署涉及偽造，中選會便發函請檢調查辦。

雄檢今年4月18日搜索後，檢調陸續傳喚140多名連署人、死亡連署人家屬結證，證實徐尚賢、朱磊等人均未經連署人同意簽名，觸犯偽造私文書、非法利用個人資料等罪，今偵結對兩人提起公訴，並建請法官從重量刑。

徐尚賢自18日拘提後隔天羈押至今，雄檢今起訴後移審法院，高雄地院下午開羈押庭，法官最後裁定徐尚賢100萬元交保，並限制住居及禁止出境、出海8個月，目前正由家人覓保中。

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書今被起訴。圖／本報資料照片
高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書今被起訴。圖／本報資料照片

罷免 黃捷 個資 許智傑 偽造文書

相關新聞

辯護人攻「騙搜索票」辦柯文哲 檢察官回：隨身碟數字即賄款

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長時市長室主任謝明珠作證，謝女證實協助柯募款150萬元...

涉詐助理費！嘉義市議員戴寧判5年6月確定 嘉檢啟動防逃機制

嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，嘉義地檢署接獲最高法院刑事判決之傳真，隨即啟...

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

威京集團主席沈慶京日前以1億8000萬元聲請保外醫治獲准，沈今坐著輪椅出庭，沈感謝法官讓他交保，還說當初是因為「京華城案...

詐431萬助理費…戴寧改口認罪「知道有人掛名」 落淚表示願承擔責任

嘉義市無黨議員戴寧詐領助理費431萬元，一審被依她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判10年6月徒刑，二審她改...

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

PPTC元件供應商聚鼎科技（6224）其子公司聚燁科技2020年間現金增資13.41億元發行新股，用來收購Henkel集...

5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉採購弊案及賄選等9罪 遭重判28年1個月

宜蘭市民代表會主席林智勇涉入市公所採購弊案，借牌投標獲取不法利益，另還涉及賄選案，宜蘭地方法院今依違反貪污治罪圖利、政府...

