罷免黃捷、許智傑涉死亡連署 雙罷劫行動負責人徐尚賢移審100萬交保

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷涉偽造文書、違反個資法等案，雄檢今依違反個資法、偽造私文書等罪，起訴雙罷劫行動負責人徐尚賢及罷免許智傑領銜人朱磊，罷免黃捷領銜人黃晃枝則認定罪證不足，不起訴處分，徐案發後羈押至今，移審後法院裁定100萬元交保，目前正由家人覓保中。

今年2月間，徐尚賢聯手朱磊推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」行動，徐先將先前蒐集的國民黨黨員名冊整理後，謊稱取得當事人同意，將黨員個資交給行動總部志工謄抄資料至黃捷罷免案提議人，並在上面蓋用領銜人黃晃枝印章。

因徐尚賢曾於2020年發動罷免時任鳳山區市議員的黃捷，當時罷免失利後他並未銷毀手邊個資，反而再將當年留存的個資製作罷免立委許智傑的提議人名冊，由朱磊在領銜人欄位用印後交給中選會。

最後因罷免黃捷、罷免許智傑牽涉多件死亡連署，中選會查對時，罷免許智傑有28名提議人早已於提議前死亡，甚至有提議人已死亡17年，仍被偽簽連署；罷免黃捷則有183人提議前死亡，其中有提議人已死亡6年，因連署涉及偽造，中選會便發函請檢調查辦。

雄檢今年4月18日搜索後，檢調陸續傳喚140多名連署人、死亡連署人家屬結證，證實徐尚賢、朱磊等人均未經連署人同意簽名，觸犯偽造私文書、非法利用個人資料等罪，今偵結對兩人提起公訴，並建請法官從重量刑。

徐尚賢自18日拘提後隔天羈押至今，雄檢今起訴後移審法院，高雄地院下午開羈押庭，法官最後裁定徐尚賢100萬元交保，並限制住居及禁止出境、出海8個月，目前正由家人覓保中。