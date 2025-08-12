快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「5縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

威京集團主席沈慶京日前以1億8000萬元聲請保外醫治獲准，沈今坐著輪椅出庭，沈感謝法官讓他交保，還說當初是因為「京華城案」向市議員應曉薇、向市政府陳情，害了一些人捲進政治紛爭「是我害了柯文哲」。

沈慶京今在柯市長任內的市長室主任謝明珠作證後向法官表示，鼎越開發被假扣押，將會影響許多員工生計，他願意把爭議的京華城容積獎勵20％換算的利益讓法院去信託，等到官司確定再做後續處理。

對於沈慶京提出的意見，審判長江俊彥回應表示，鼎越開發假扣押部分合議庭已發函給市府調閱相關資料，後續會再行處理。

台北地檢署指控，沈慶京因獲得京華城容積獎勵產生不法利益為111億7023萬6000元，聲請扣押鼎越開發公司所有的京華廣場建案的土地；台北地院一度裁准，又被台灣高等法裁銷發回，目前聲請案仍由一審審理中，迄未確定。

民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚威京集團總裁沈慶京（圖）出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚威京集團總裁沈慶京（圖）出庭。記者蘇健忠／攝影

法官 鼎越 沈慶京 柯文哲 應曉薇 假扣押 京華城案

延伸閱讀

沈慶京自稱「頂多犯這條罪」...法官提醒檢辯要注意 讓律師急忙回應

影／出庭被問身體狀況 沈慶京以手勢回應

北院審理柯文哲涉侵占政治獻金案 傳喚邱佩琳、沈慶京出庭

京華城及政治獻金案 北院傳邱佩琳、謝明珠作證

相關新聞

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

威京集團主席沈慶京日前以1億8000萬元聲請保外醫治獲准，沈今坐著輪椅出庭，沈感謝法官讓他交保，還說當初是因為「京華城案...

「我已1年沒見到陽光」 柯文哲：請審判長面對「司法更脆弱」的問題

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長任內的市長室主任謝明珠作證，謝作證後柯表示，上一庭審...

李鴻淵槍殺4人「3個死刑被撤」 被害人律師：重回社會恐成不定時炸彈

南投縣男子李鴻淵2022年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴胞弟、女兒、2名員工遭槍殺身亡，李在一、二...

沈慶京自稱「頂多犯這條罪」...法官提醒檢辯要注意 讓律師急忙回應

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。庭末，審判長提及威京集團...

嘉義男騎士遭縣道樹枝砸傷 法院判梅山鄉公所國賠16萬7千元

嘉義高姓男子去年10月間騎機車行經縣道嘉162線15.8公里處，突遭掉落樹枝砸中受傷，高男認為道路管理機關有過失因而聲請...

違法開挖零容忍！利家段山坡地開發多挖2公頃 台東縣府勒令停工送辦

台東縣政府近日接獲通報卑南鄉利家段山坡地出現大面積開挖整地行為，疑涉及超出核定計畫的違規開發，派員會勘發現裸露面積達2公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。