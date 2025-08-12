沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

威京集團主席沈慶京日前以1億8000萬元聲請保外醫治獲准，沈今坐著輪椅出庭，沈感謝法官讓他交保，還說當初是因為「京華城案」向市議員應曉薇、向市政府陳情，害了一些人捲進政治紛爭「是我害了柯文哲」。

沈慶京今在柯市長任內的市長室主任謝明珠作證後向法官表示，鼎越開發被假扣押，將會影響許多員工生計，他願意把爭議的京華城容積獎勵20％換算的利益讓法院去信託，等到官司確定再做後續處理。

對於沈慶京提出的意見，審判長江俊彥回應表示，鼎越開發假扣押部分合議庭已發函給市府調閱相關資料，後續會再行處理。

台北地檢署指控，沈慶京因獲得京華城容積獎勵產生不法利益為111億7023萬6000元，聲請扣押鼎越開發公司所有的京華廣場建案的土地；台北地院一度裁准，又被台灣高等法裁銷發回，目前聲請案仍由一審審理中，迄未確定。