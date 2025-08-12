嘉義男騎士遭縣道樹枝砸傷 法院判梅山鄉公所國賠16萬7千元
嘉義高姓男子去年10月間騎機車行經縣道嘉162線15.8公里處，突遭掉落樹枝砸中受傷，高男認為道路管理機關有過失因而聲請國賠；嘉義地院審理後認為梅山鄉公所管理有欠缺，今天判賠16萬餘元。可上訴。
去年10月30日下午5時許，高男騎機車沿嘉義縣梅山鄉過山村162線公路行駛，途經15.8公里處，遭掉落路樹雜枝擊中，當場人車倒地受傷，機車毀損。他被送至大林慈濟醫院急診，診斷為左側舌骨骨折、椎骨前間隙游離空氣疑似後喉壁破裂、臉部擦傷、下巴撕裂傷、頸部撕裂傷、前胸壁及四肢擦傷等，再轉往彰化基督教醫院急診，同年10月31日住院，直至同年11月7日出院，診斷為舌骨骨折併上呼吸道狹窄併呼吸衰竭、後咽部水腫、左大拇指骨折、臉部與頸部撕裂傷等。
高男認為路樹管理單位梅山鄉公所有管理上疏失提出國賠，賠償包括醫療費、看護費、不能工作減少收入、機車修理等費等，共35萬6099元。
法院審理，依嘉義縣道路管理自治條例，嘉義縣縣道行道樹，其養護與管理由各鄉鎮市公所負責；縣府曾於2020年8月14日發函通知各鄉鎮市公所為通案指示，就樹枝斷裂掉落路面情形，應緊急處理改善，並應每年定期修剪7至9次植栽，以預防排水溝阻塞、喬枯木倒塌及交通事故等。
經換算後，至少每隔52日應修剪1次，但梅山鄉公所於車禍發生前，在2024年9月2日至4日清理維護路側樹木，與車禍發生日已相隔56日，公所有欠缺養護管理情形，高男發生車禍，係公共設施管理有欠缺造成，請求公所負國家賠償責任，於法有據。
審酌醫療、交通、看護、修車、不能工作減少收入以及慰撫金等，判賠16萬7227元。
