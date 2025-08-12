快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「5縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

違法開挖零容忍！利家段山坡地開發多挖2公頃 台東縣府勒令停工送辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府近日接獲通報卑南鄉利家段山坡地出現大面積開挖整地行為，疑涉及超出核定計畫的違規開發，派員會勘發現裸露面積達2公頃，與核定計畫明顯不符，要求停工移送地檢署偵辦。

縣府農業處表示，經初步調查發現，該開發行為人雖依規承租國有土地並申請簡易水土保持申報書，但計畫內容僅限除草及清理樹頭，且承諾不改變地形或堆置土石，然而現場卻出現機具開挖、整坡與道路開闢，裸露面積達2公頃，與核定計畫明顯不符。

對於任何違法山坡地開發行為絕不寬貸，將依水土保持法第23條規定，同時依法開罰並移送地檢署偵辦，罰鍰與司法程序將並行推進。

農業處說明，依規定，未依核定計畫施作可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若造成水土流失或涉及其他違法，最高可處5年有期徒刑並併科罰金。縣府已啟動後續行政作業，確保案件依法徹查。

縣府呼籲，不論是個人或土地開發集團，皆應依法辦理山坡地開發，切勿心存僥倖、以身試法。現正值颱風好發季節，山區地質敏感，水保義務人務必照顧好自有土地，及早完成防災準備，避免水土流失與災害發生，共同守護臺東家園。

台東縣政府近日接獲通報卑南鄉利家段山坡地出現大面積開挖整地行為，疑涉及超出核定計畫的違規開發，派員會勘發現裸露面積達2公頃，與核定計畫明顯不符。要求停工移送地檢署偵辦。圖／台東縣政府提供
台東縣政府近日接獲通報卑南鄉利家段山坡地出現大面積開挖整地行為，疑涉及超出核定計畫的違規開發，派員會勘發現裸露面積達2公頃，與核定計畫明顯不符。要求停工移送地檢署偵辦。圖／台東縣政府提供

台東 司法

延伸閱讀

獨／光電開發涉優良農地 寶樹、寶亞、寶隆3案遭環境部退回

守護山林32年！宜蘭羅菀慈奪全國水保深耕獎 全台僅兩人獲獎

影／連日暴雨…南投建案竟變混濁泳池 居民一看嚇壞

屏東縣府用排灣族語宣導水保 長輩溝通理解零障礙

相關新聞

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

威京集團主席沈慶京日前以1億8000萬元聲請保外醫治獲准，沈今坐著輪椅出庭，沈感謝法官讓他交保，還說當初是因為「京華城案...

「我已1年沒見到陽光」 柯文哲：請審判長面對「司法更脆弱」的問題

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長任內的市長室主任謝明珠作證，謝作證後柯表示，上一庭審...

李鴻淵槍殺4人「3個死刑被撤」 被害人律師：重回社會恐成不定時炸彈

南投縣男子李鴻淵2022年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴胞弟、女兒、2名員工遭槍殺身亡，李在一、二...

沈慶京自稱「頂多犯這條罪」...法官提醒檢辯要注意 讓律師急忙回應

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。庭末，審判長提及威京集團...

嘉義男騎士遭縣道樹枝砸傷 法院判梅山鄉公所國賠16萬7千元

嘉義高姓男子去年10月間騎機車行經縣道嘉162線15.8公里處，突遭掉落樹枝砸中受傷，高男認為道路管理機關有過失因而聲請...

違法開挖零容忍！利家段山坡地開發多挖2公頃 台東縣府勒令停工送辦

台東縣政府近日接獲通報卑南鄉利家段山坡地出現大面積開挖整地行為，疑涉及超出核定計畫的違規開發，派員會勘發現裸露面積達2公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。