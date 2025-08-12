聽新聞
0:00 / 0:00
「我已1年沒見到陽光」 柯文哲：請審判長面對「司法更脆弱」的問題
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長任內的市長室主任謝明珠作證，謝作證後柯表示，上一庭審判長自稱台灣司法已很脆弱，他還在羈押「司法是否會更脆弱，是審判長要面對的問題」。
柯文哲起身表示，這是他第1次直接面對審判長江俊彥說話；柯說，京華城的案子每個公務員作證都說合法，依照都市計劃法，申請都市變更本來就是人民的權利，申請後，還要經都委會的審議，但檢察官卻說是「個案」。
柯說，申請案送都委會他是知情的，都發局也同意讓業者自己去都委會說明「案子後來我也沒再追蹤」，至於840%容積率，則是媒體炒作他才知道，於過去幾個月聽陳述才知道，相信審判長也是慢慢才知道的。
柯文哲表示，京華城案可以討論，監察院提的只是檢討案、不是彈劾案「但我已一年沒見到陽光了」、「太陽已經一年沒有看見我了」。
柯表示，檢察官也不是都市計畫的專家，一句圖利的話就把他羈押到現在；柯說，今天另名來作證的邱佩琳跟他一起工作「被操得多麼兇，卻還要受如此折磨」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言