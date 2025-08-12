快訊

「我已1年沒見到陽光」 柯文哲：請審判長面對「司法更脆弱」的問題

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午傳喚柯市長任內的市長室主任謝明珠作證，謝作證後柯表示，上一庭審判長自稱台灣司法已很脆弱，他還在羈押「司法是否會更脆弱，是審判長要面對的問題」。

柯文哲起身表示，這是他第1次直接面對審判長江俊彥說話；柯說，京華城的案子每個公務員作證都說合法，依照都市計劃法，申請都市變更本來就是人民的權利，申請後，還要經都委會的審議，但檢察官卻說是「個案」。

柯說，申請案送都委會他是知情的，都發局也同意讓業者自己去都委會說明「案子後來我也沒再追蹤」，至於840%容積率，則是媒體炒作他才知道，於過去幾個月聽陳述才知道，相信審判長也是慢慢才知道的。

柯文哲表示，京華城案可以討論，監察院提的只是檢討案、不是彈劾案「但我已一年沒見到陽光了」、「太陽已經一年沒有看見我了」。

柯表示，檢察官也不是都市計畫的專家，一句圖利的話就把他羈押到現在；柯說，今天另名來作證的邱佩琳跟他一起工作「被操得多麼兇，卻還要受如此折磨」。

民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，下午傳喚柯的台北市長辦公室前主任謝明珠（圖）出庭。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，下午傳喚柯的台北市長辦公室前主任謝明珠（圖）出庭。記者蘇健忠／攝影

