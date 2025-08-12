李鴻淵槍殺4人「3個死刑被撤」 被害人律師：重回社會恐成不定時炸彈

南投縣男子李鴻淵2022年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴胞弟、女兒、2名員工遭槍殺身亡，李在一、二審都被判死，不過最高法院以二審未針對李鑑定更生教化可能性，有所違誤，發回台中高分院更一審，此案將由草屯療養院在本月25日鑑定，而被害人律師主張，李將自己塑造成「被霸凌的復仇者」，若不判死刑，未來重回社會恐成不定時炸彈，希望法院維持量處死刑。

更一審今天下午在台中高分院開庭，由受命法官陳宏瑋審理，李鴻淵對於犯罪事實不爭執，僅對量處行刑部分上訴，李鴻淵的律師則聲請此案8月25日在草屯療養院做鑑定時，希望三位法扶律師能夠在場，法官詢問檢方與告訴代理人是否也要在場時，檢方與告訴代理人都回覆討論後再回報院方。

被害人的律師主張，此案在康建公司被害人對於李鴻淵的工作表現都是「態度良好」，但李卻將2020年失業、與妻子失和等狀況，遷怒於被害人，甚至做出偽證，指控被害人是霸凌者，將自己塑造成復仇者的形象，而被害人反而是加害人，若李未來有重回社會可能，是否又會將自己人生的挫折，將無辜的被害人判定為「壞人」，認定對方「該死」，而成為社會的不定時炸彈。

被害人的律師表示，此案一、二審量處死刑，符合113年憲判8號的判決意旨，李無重回社會或教化可能性，希望法院量處死刑。

李鴻淵的律師則向法院聲請，除了草屯療養院的鑑定之外，希望再請台灣大學教授謝煜偉針對科處死刑要件、後犯惡性量刑事由屬性、漸層式評量有無重複評價禁止作法律鑑定。

不過被害人律師則認為，無聲請鑑定必要，需請李鴻淵律師說明，為何是找謝教授做鑑定，資格是否符合，仍須確認。

法官聽取雙方與檢方的意見後，諭知此案候核辦。

最高法院指出，依據憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，二審未對李鴻淵鑑定更生教化可能性，有違誤之處，且承審庭認為，對於接連殺數人、多個殺人罪，應依被告各次犯行惡性逐次、漸層增高，應個別精緻化量刑，二審未將各罪逐一量刑，有違誤之處，撤銷發回更審。

檢警調查，南投縣男子李鴻淵（59歲）曾任職康建生技公司，因李認遭前雇主、同事等人欺負，事隔8年後，在2022年7月14日持3把槍闖入該公司，涉嫌槍殺負責人賴敏男胞弟、女兒、劉姓課長、張姓女行政主任等4人，賴敏男被開兩槍重傷，雖就醫撿回一名，但已喪失語言與認知能力。

此案在2023年5月、12月由南投地院、台中高分院審結，都判處李鴻淵3個死刑，全案由最高法院今年5月發回台中高分院更一審。