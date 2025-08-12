康建生技槍殺4人...李鴻淵二度判死 最高院撤銷更一審今開庭

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣男子李鴻淵2022年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴胞弟、女兒、2名員工遭槍殺身亡，李在一、二審都被判死，不過最高法院以二審未針對李鑑定更生教化可能性，有所違誤，發回台中高分院更一審，今天下午首開準備程序庭。

最高法院指出，依據憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，二審未對李鴻淵鑑定更生教化可能性，有違誤之處，且承審庭認為，對於接連殺數人、多個殺人罪，應依被告各次犯行惡性逐次、漸層增高，應個別精緻化量刑，二審未將各罪逐一量刑，有違誤之處，撤銷發回更審。

檢警調查，南投縣男子李鴻淵（59歲）曾任職康建生技公司，因李認遭前雇主、同事等人欺負，事隔8年後，在2022年7月14日持3把槍闖入該公司，涉嫌槍殺負責人賴敏男胞弟、女兒、劉姓課長、張姓女行政主任等4人，賴敏男被開兩槍重傷，雖就醫撿回一名，但已喪失語言與認知能力。

一審在2023年5月間審結，判李1個無期徒刑、3個死刑，槍擊賴敏男重傷部分，判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

二審2023年12月宣判，合議庭仍認定李鴻淵行凶前有預先計畫，以行刑式槍殺4人，蓄意殺人，手段凶殘，已達到聯合國兩公約「情節最重大之罪」，有永世與社會隔絕，達到必需剝奪其生命權之必要，因此仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。

南投縣男子李鴻淵闖入康建生技公司，槍殺5人，造成4死1重傷，李鴻淵在一、二審都被判處死刑，最高法院發回更一審。圖／本報資料照片
南投縣男子李鴻淵闖入康建生技公司，槍殺5人，造成4死1重傷，李鴻淵在一、二審都被判處死刑，最高法院發回更一審。圖／本報資料照片

