男子自撞工地圍欄碰上巡邏員警 當場查獲酒駕又毒駕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名30歲吳姓男子今凌晨2點多駕車行經台17線、174線路口時，不慎失控自撞進工地，正巧碰上學甲分局北門分駐所巡邏員警，警方上前查看，發現吳男身上散發濃厚酒味，經酒測果然明顯超標，甚至在其身上查獲K他命毒品，吳男恐酒駕又毒駕，全案詢後依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送偵辦。

據了解，學甲分局北門分駐所執勤員警今凌晨2時45分在台17線與174線路段巡邏時，發現一輛自小客車發生自撞，且車輛直接撞進路邊施工圍籬內，一度卡在工地涵洞內無法動彈，趕緊主動上前查處，孰料，一打開車門，員警就聞到駕駛身上濃濃酒味，驚覺不對勁。

員警隨即對駕駛實施酒精濃度檢測，酒測值每公升達0.30mg/L，明顯超過法定標準。該名駕駛為30歲吳姓男子，疑似11日晚上在市區與朋友聚餐喝酒，但結束後卻沒有叫代駕，反而酒後駕車釀禍，員警將其帶回調查時，在吳男身上還搜出K他命，吳男當下坦承吸食，全案依規定製單扣車，並依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方強調，酒駕及毒駕行為嚴重危害用路人安全，一旦發生事故，往往造成人員重大死傷，不僅對當事人家庭造成無法彌補的傷害，更對整個社會帶來極大衝擊，呼籲民眾務必尊重自己及其他用路人生命安全，切勿在飲酒前後及宿醉狀態下駕駛車輛，打造安全的交通環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南一名30歲吳姓男子今凌晨2點多駕車行經台17線、174線路口時，不慎失控自撞進工地，正巧碰上學甲分局北門分駐所巡邏員警，警方上前查看，發現吳男竟是酒駕又毒駕，全案詢後依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送偵辦。圖／民眾提供
