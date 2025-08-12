沈慶京自稱「頂多犯這條罪」...法官提醒檢辯要注意 讓律師急忙回應

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。庭末，審判長提及威京集團主席沈慶京在聲請具保書狀寫道「頂多涉犯不違背職務交付賄賂罪」，諭知檢辯雙方都要注意相關答辯，讓沈慶京委任律師急忙回應「仍維持無罪答辯！」

審判長江俊彥於詰問完邱佩琳後，直接諭知沈慶京先前在聲請具保停押的書狀中記載，沈慶京和辯護人維持無罪答辯，但也表示「退步言之，沈慶京至多僅涉犯貪汙治罪條例第11條第2項不違背職務交付賄賂罪」。

江俊彥說，相對而言，依公訴意旨收受沈慶京交付賄賂的柯文哲、台北市議員應曉薇及助理吳順民、柯辦前主任李文宗等人，也可能會涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪。

江俊彥指出，因為沈慶京之前住院請假未到庭，因此遲未為此部分之諭知，而沈慶京今日已經到庭，因此依法為上述之諭知，就檢察官、被告及辯護人注意相關答辯。