聽新聞
0:00 / 0:00
沈慶京自稱「頂多犯這條罪」...法官提醒檢辯要注意 讓律師急忙回應
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。庭末，審判長提及威京集團主席沈慶京在聲請具保書狀寫道「頂多涉犯不違背職務交付賄賂罪」，諭知檢辯雙方都要注意相關答辯，讓沈慶京委任律師急忙回應「仍維持無罪答辯！」
審判長江俊彥於詰問完邱佩琳後，直接諭知沈慶京先前在聲請具保停押的書狀中記載，沈慶京和辯護人維持無罪答辯，但也表示「退步言之，沈慶京至多僅涉犯貪汙治罪條例第11條第2項不違背職務交付賄賂罪」。
江俊彥說，相對而言，依公訴意旨收受沈慶京交付賄賂的柯文哲、台北市議員應曉薇及助理吳順民、柯辦前主任李文宗等人，也可能會涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪。
江俊彥指出，因為沈慶京之前住院請假未到庭，因此遲未為此部分之諭知，而沈慶京今日已經到庭，因此依法為上述之諭知，就檢察官、被告及辯護人注意相關答辯。
在審判長尚未諭知完畢時，沈慶京律師徐履冰即與律師蘇振文示意、互相討論，當審判長一諭知完畢，便急忙回應，沈慶京仍然是維持無罪答辯。江俊彥則表示，他知悉沈慶京是無罪答辯，但就本案提到的所有罪名，都要讓檢辯雙方清楚了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言