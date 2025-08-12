柯文哲案「洩密源」找到了？ 裴偉「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉圖利、收賄案，今傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱佩琳證說，她偵查中被「鏡週刊」社長裴偉找去採訪，裴問她Excel檔內容的事，當時，她不知道這叫做「偵查資料外洩」。

邱佩琳證稱，她第一次接受偵訊是在2024年10月8日、第二次偵訊是在2024年11月7日，在此中間的10月21日，她接到裴偉打電話給她，約她在「鏡週刊」辦公室見面，裴說隔天要出刊，有捐款的一些事情想要問她。

邱佩琳形容，當天裴偉拿著一張紙一個一個對照「人名」跟「捐的是多少錢」，不過，裴偉沒有出示那張紙。

邱佩琳說，她記得第一次檢察官偵訊她時，有問她「黃南光」有沒有捐？她當時答沒有，但到「鏡週刊」時裴偉告訴她金額是多少「我才忽然想起來是幫賴香伶募款的」。

柯文哲的辯護人陸正義詰問邱佩琳說，裴偉有說這些資料是從哪裡得到的嗎？邱佩琳表示沒有。

陸正義不死心，再追問邱女第2次接受檢方偵訊時，檢察官對於「鏡週刊」找邱佩琳談論募款人、事時檢察官對偵查中資料外洩有何反應？邱女說，她不知道這叫偵查中資料外洩，當天檢察官也沒有反應，就是繼續問下去等。

威京集團主席沈慶京的辯護人徐履冰「打蛇隨棍上」，將有關「鏡週刊」庭呈給法官跟檢察官，並表示「這給你們當證據，因為這就是犯罪證據。」

邱佩琳作證完畢，審判長江俊彥照例請柯文哲對邱女的證詞評價，柯文哲表示，他讀到邱珮琳的筆錄，感到非常驚訝，表示檢察官林俊言竟然大剌剌地把「鏡新聞」、「鏡週刊」社長裴偉寫入筆錄內，本案司法勾結媒體淪為政治打手，毫不避諱。

「鏡週刊」社長裴偉。圖／聯合報系資料照片
「鏡週刊」社長裴偉。圖／聯合報系資料照片
民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）上午因民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金，以證人身份出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）上午因民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金，以證人身份出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影

