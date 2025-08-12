聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲案「洩密源」找到了？ 裴偉「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉圖利、收賄案，今傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱佩琳證說，她偵查中被「鏡週刊」社長裴偉找去採訪，裴問她Excel檔內容的事，當時，她不知道這叫做「偵查資料外洩」。
邱佩琳證稱，她第一次接受偵訊是在2024年10月8日、第二次偵訊是在2024年11月7日，在此中間的10月21日，她接到裴偉打電話給她，約她在「鏡週刊」辦公室見面，裴說隔天要出刊，有捐款的一些事情想要問她。
邱佩琳形容，當天裴偉拿著一張紙一個一個對照「人名」跟「捐的是多少錢」，不過，裴偉沒有出示那張紙。
邱佩琳說，她記得第一次檢察官偵訊她時，有問她「黃南光」有沒有捐？她當時答沒有，但到「鏡週刊」時裴偉告訴她金額是多少「我才忽然想起來是幫賴香伶募款的」。
柯文哲的辯護人陸正義詰問邱佩琳說，裴偉有說這些資料是從哪裡得到的嗎？邱佩琳表示沒有。
陸正義不死心，再追問邱女第2次接受檢方偵訊時，檢察官對於「鏡週刊」找邱佩琳談論募款人、事時檢察官對偵查中資料外洩有何反應？邱女說，她不知道這叫偵查中資料外洩，當天檢察官也沒有反應，就是繼續問下去等。
威京集團主席沈慶京的辯護人徐履冰「打蛇隨棍上」，將有關「鏡週刊」庭呈給法官跟檢察官，並表示「這給你們當證據，因為這就是犯罪證據。」
邱佩琳作證完畢，審判長江俊彥照例請柯文哲對邱女的證詞評價，柯文哲表示，他讀到邱珮琳的筆錄，感到非常驚訝，表示檢察官林俊言竟然大剌剌地把「鏡新聞」、「鏡週刊」社長裴偉寫入筆錄內，本案司法勾結媒體淪為政治打手，毫不避諱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言